DBV TECHNOLOGIES : succès encourageant pour Viaskin Peanut

DBV Technologies a progressé de 2,75% à 39,58 euros après une bonne nouvelle. Le comité de surveillance et de suivi (DSMB) indépendant a constaté l’innocuité de Viaskin Peanut sur les enfants allergiques à l'arachide âgés de un à trois ans. La biotech française peut désormais poursuivre son essai de phase 3, la dernière avant une éventuelle commercialisation, sur un échantillon plus vaste (350 enfants contre 51 dans le premier volet validé par le DSMB) et avec la dose maximum : 250 µg.Ce feu vert confirme la réussite du patch contre l'allergie à l'arachide inventé par DBV et qui se place dans l'épiderme. Le groupe s'apprête à déposer d'ici la fin de l'année un dossier d'homologation Viaskin Peanut à la FDA pour les enfants de 4 à 11 ans.Interrogé par l'AOF, David Schilansky, directeur général adjoint de DBV Technologies, a rappelé l'importance de ce dossier pour les enfants atteints de cette allergie. "Aux Etats-Unis, environ un million d'enfants ont été diagnostiqués allergiques à l'arachide, et aucun traitement homologué n'existe pour l'heure".L'enjeu est de taille. Le consensus estime le potentiel de ventes Viaskin Peanut entre 1,3 et 1,5 milliard de dollars par an.Le potentiel du patch Viaskin pourrait être plus élevé encore. DBV développe en effet des patchs contre les allergies au lait et aux oeufs.Mieux, il y a quelques jours, DBV a annoncé des données positives d'une étude de phase 1 sur son patch contre la coqueluche.Cette maladie, que l'on croyait disparue, revient en force en Europe. "Dans les années 90, l'OMS a fait le choix de vaccins créés chimiquement, moins agressifs pour les patients mais nécessitant des rappels fréquents. Malheureusement, ces rappels n'ont pas toujours été faits. Résultat, la maladie fait son retour, souvent chez les nourrissons infectés par leurs parents trentenaires", explique David Schilansky.En Bourse, les investisseurs ont salué ces dernières semaines cette salve de bonnes nouvelles. Le titre affiche un gain de 23% en un mois, poursuivant sa remontée après la chute d'octobre dernier.A l'époque, l'action avait cédé la moitié de sa valeur en une séance, pénalisée par un avis mitigé de la FDA révélant une efficacité moindre que prévu du Viaskin Peanut.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.