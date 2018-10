DBV Technologies : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

DBV Technologies a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché de produit biologique (BLA) auprès de la FDA pour Viaskin Peanut, un produit destiné au traitement de l'allergie à l'arachide chez les enfants âgés de 4 à 11 ans. Viaskin Peanut est le premier produit développé par DBV Technologies et repose sur l'immunothérapie par voie épicutanée (EPIT), une plateforme technologique brevetée qui permet de délivrer des composés biologiques actifs au système immunitaire via la peau." Ce dépôt constitue un grand pas en avant pour les patients qui souffrent d'allergie à l'arachide ainsi que pour leur famille", a déclaré le Dr Pierre-Henri Benhamou, président et directeur général de DBV Technologies.Le Dr Hugh Sampson, directeur scientifique chez DBV Technologies, et Kurt Hirschhorn, professeur en pédiatrie à l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai, a déclaré : " Nous pensons que les données relatives à l'innocuité et l'efficacité obtenues lors de nos essais cliniques appuient notre mission qui consiste à potentiellement offrir l'EPIT, un traitement de désensibilisation innovant, aux enfants allergiques à l'arachide de façon simple et pratique pour leur famille. "FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.