DBV Technologies : A suivre aujourd'hui

DBV Technologies étend et renforce son équipe de management. La biotech a annoncé des changements importants au niveau des directions médicales, des opérations pharmaceutiques, et du réglementaire effectués avant le prochain dépôt de BLA de Viaskin Peanut. Le Docteur Hugh Sampson occupera le poste de Directeur Médical par intérim. La société fait appel à Julie O'Neill qui a occupé des postes de direction dans les domaines des opérations industrielles .Daniel Tassé, directeur-général, a déclaré : " Ces changements opérationnels marquent une étape importante pour DBV alors que nous passons d'une société de recherche et développement à une entreprise à visée commerciale. Hugh et Julie apportent tous deux un ensemble de compétences essentielles pour faire de Viaskin un produit innovant pour les patients et les familles dans le monde entier. Ils travailleront avec nos experts réglementaires pour potentiellement permettre aux enfants allergiques à l'arachide d'avoir accès à Viaskin Peanut aussi rapidement que possible ". Daniel Tassé a ajouté : " Hugh est l'un des leaders les plus importants dans le domaine des allergies alimentaires et de l'immunologie, et nous sommes ravis qu'il prenne la tête de notre stratégie scientifique et médicale pour la plateforme Viaskin. Nous sommes également très heureux d'accueillir Julie, qui a une expérience de plus de trente ans dans les affaires industrielles, et qui a supervisé plusieurs demandes de BLA auprès de la FDA. L'expertise de Hugh et Julie, comme témoigne leur engagement indéfectible envers les patients, font d'eux les leaders naturels pour mener à bien notre prochain dépôt anticipé de BLA pour Viaskin Peanut. "