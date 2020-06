DBV Technologies : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sept résumés, dont quatre incluant des données récentes, mettant en évidence les nouvelles données des programmes précliniques et cliniques sur les allergies alimentaires de DBV Technologies ont été acceptés au Congrès numérique de l'Académie Européenne D'Allergie et D'Immunologie Clinique (EAACI), du 6 au 8 juin 2020. Les interventions orales virtuelles et les posters seront disponibles sur le site Web de l'EAACI pour les participants aux conférences à partir du samedi 6 juin." Les données que nous présentons cette année lors du Congrès numérique de l'EAACI mettent en évidence des applications potentielles de l'immunothérapie par voie épicutanée au sein des populations de patients, ainsi que de nouvelles perspectives sur les voies cellulaires prometteuses pour l'identification des biomarqueurs ", a déclaré Pharis Mohideen, M.D., directeur médical de DBV Technologies." Ces présentations mettent en lumière l'ampleur de la recherche menée par DBV sur la science et l'impact des allergies alimentaires dans le cadre de notre engagement à améliorer la vie des patients grâce à des traitements potentiels innovants comme l'immunothérapie par voie épicutanée. Notre candidat-médicament principal, Viaskin Peanut, est actuellement en cours d'examen par la FDA. Nous sommes impatients de rendre ce traitement expérimental disponible pour les patients le plus rapidement possible, s'il venait à être approuvé. "