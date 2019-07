DBV Technologies : Avenant et Bilan semestriel du contrat de liquidité DBV Technologies avec NATIXIS ODDO BHF

Informations Réglementées

Montrouge, France, le 18 juillet (7h30 CET), 2019

Avenant et Bilan semestriel du contrat de liquidité DBV Technologies avec NATIXIS ODDO BHF

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq : DBVT), laboratoire biopharmaceutique français, annonce la signature, avec Natixis ODDO BHF d’un avenant au contrat de liquidité signé le 2 Juillet 2018 portant sur les actions ordinaires admises aux négociations sur Euronext Paris et publie le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec NATIXIS ODDO BHF.

Cet avenant, établi suite aux évolutions de la règlementation relative aux contrats de liquidité, est conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 applicable à compter du 1er janvier 2019.

Il est rappelé que la plateforme de négociation sur lesquelles les transactions au titre du contrat de liquidité seront effectuées est Euronext Paris et que ce contrat porte sur les actions ordinaires émises par la Société.

En application des dispositions du contrat, les situations ou les conditions conduisant à sa supension ou à sa cessation sont les suivantes :

L’exécution du contrat pourra être suspendue dans les conditions visées à l’article 5 de la Décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018 ou à la demande de DBV Technologies.

Le contrat est résiliable à tout moment avec effet immédiat, par DBV Technologies, sans préavis et par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le contrat est résiliable à tout moment par NATIXIS ODDO BHF avec un préavis de 15 jours calendaires.

A la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

34 952 titres DBV Technologies ;

554 515,64 euros.



Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

41 159 titres DBV Technologies ;

432 367,25 euros.

Lors de la mise en place du contrat, à la date du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

24 313 titres DBV Technologies ;

682 454,94 euros.

Nombre de transactions exécutées sur le 1er semestre 2019 :

à l’achat : 1 074

à la vente : 1 048

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

à l’achat : 295 885 titres pour 4 171 846,52 euros

à la vente : 302 092 titres pour 4 294 004,91 euros

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique expérimentale, exclusive avec de vastes champs d’applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilise l’immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT®, la méthode développée par DBV Technologies pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs et auto-administrés, la société s’attache à transformer la prise en charge des patients avec une allergie alimentaire, pour lesquels il n’existe aucun traitement homologué. Les programmes de DBV Technologies relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin Peanut et Viaskin Milk, ainsi que le développement préclinique de Viaskin Egg. DBV Technologies réalise également une étude clinique de preuve de concept sur l’homme pour le traitement de l’œsophagite à éosinophiles et continue d’explorer les applications potentielles de sa plateforme dans le domaine de la vaccination et d’autres maladies immunologiques. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France) et des structures opérationnelles nord-américaines à Summit, NJ et New York, NY. Les actions de la société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (mnémonique : DBV – ISIN : FR0010417345), font partie de l’indice SBF120 et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d’American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d’une action ordinaire) (mnémonique : DBVT).

Contact Relations investisseurs de DBV

Sara Blum Sherman

Directrice, Relations et Stratégie Investisseurs

+1 212 271-0740

sara.sherman@dbv-technologies.com

Contact Média de DBV

Joe Becker

Vice-Président, Communication Corporate Internationale

+1-646-650-3912

joseph.becker@dbv-technologies.com

