DBV Technologies : La valeur du jour à Paris DBV TECHNOLOGIES s'accroche à son patch, le marché aussi

DBV Technologies croit au potentiel de son patch Viaskin contre les allergies alimentaires. Alors que la FDA a émis des doutes sur son efficacité en mars dernier, provoquant une chute du titre, la biotech française monte au front. Elle présentera au Congrès numérique de l'Académie Européenne D'Allergie et D'Immunologie Clinique, du 6 au 8 juin, sept résumés, dont quatre incluant des données récentes, mettant en évidence les nouvelles données des programmes précliniques et cliniques sur les allergies alimentaires. Les investisseurs y croient : l'action bondit de 14,3% à 10,42 euros.Selon DBV, ces données mettent en évidence des applications potentielles de l'immunothérapie par voie épicutanée, soit sous forme de patch, au sein des populations de patients, ainsi que de nouvelles perspectives sur les voies cellulaires prometteuses pour l'identification des biomarqueurs.La société a rappelé que Viaskin Peanut, son patch contre l'allergie à la cacahouète, était actuellement en cours d'examen par la FDA et s'est dite impatiente de rendre ce traitement expérimental disponible pour les patients le plus rapidement possible, s'il venait à être approuvé.L'enjeu est d'importance. En mars dernier, la FDA a pris le groupe... et les investisseurs de court.Alors que le feu vert des autorités sanitaires américaines lui semblait acquis cet été, elles ont identifié en mars dernier des interrogations concernant l'efficacité, et notamment l'impact de l'adhésion locale du patch. Par conséquent, la réunion du comité consultatif sur les produits allergènes (APAC) visant à examiner la demande de licence biologique (BLA) de la FDA n'a pas eu lieu comme prévue le 15 mai 2020.A l'époque, DBV Technologies n'avait reçu aucune information supplémentaire concernant le calendrier d'examen du BLA, et, à sa connaissance, la date cible du 5 août 2020 restait inchangée pour le moment.Néanmoins avait admis le groupe français, la soumission d'informations supplémentaires auprès de la FDA pourrait constituer une modification majeure du BLA et repousser la date cible d'obtention de l'enregistrement final.Cette mauvaise nouvelle est très mal tombée pour DBV alors que la FDA a donné son feu vert en février dernier au traitement concurrent Palforzia de la biotech américaine Aimmune.Et ce n'était pas la première fois que les autorités sanitaires américaines mettaient des bâtons dans les roues de DBV. En décembre 2018, le groupe avait retiré sa demande d'autorisation aux Etats-Unis en raison d'un " manque d'information sur les procédures de fabrication et les contrôles qualité " du produit.En mars dernier, dans le sillage de cette décision inattendue de la FDA, Société Générale avait confirmé son estimation du potentiel de ventes de Viaskin Peanut à environ 1,1 milliard d'euros d'ici 2027. Le broker, en revanche, avait retardé sa prévision concernant la FDA au premier semestre 2021.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.