DBV Technologies : accélère sa chute face au manque de visibilité - analyste

PARIS (Agefi-Dow Jones)--DBV Technologies chute mercredi matin de 7% à 10,52 euros parmi les plus fortes baisses du SBF 120, portant son recul à 26% en sept séances. La pression sur le titre est quotidienne depuis l'action en nom collectif lancée par le cabinet d'avocats américain Bronstein, Gewirtz & Grossman à l'encontre de la société de biotechnologie DBV Technologies et certains de ses dirigeants, suite à la chute du cours de Bourse fin 2018. Surtout, le marché est toujours dans le flou concernant le calendrier d'une nouvelle soumission aux Etats-Unis du dossier d'homologation de Viaskin Peanut, le produit phare de la société, destiné au traitement de l'allergie à l'arachide. "On manque de visibilité sur le délai dans lequel la société pourrait faire enregistrer le produit ce qui pèse sur le titre et complique la question du refinancement, qui sera pourtant nécessaire. La "class action" ne simplifie pas les choses non plus dans la mesure où elle pourrait encore compliquer les modalités de financement", commente Martial Descoutures, analyste chez Oddo BHF. (fberthon@agefi.fr) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire