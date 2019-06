Montrouge, France, le 26 juin (7 h 30 CEST) 2019

DBV Technologies annonce la nomination du Docteur Pharis Mohideen au poste de Directeur Médical

Le Docteur Mohideen possède une vaste expérience dans le développement clinique de médicaments

Le Docteur Hugh Sampson poursuivra ses fonctions de Directeur Scientifique

DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq : DBVT), société biopharmaceutique au stade clinique, annonce aujourd’hui la nomination du Docteur Pharis Mohideen au poste de directeur médical à compter du 22 juillet 2019. Le Docteur Mohideen siègera au comité exécutif et sera placé sous la responsabilité de Daniel Tassé, Directeur Général de DBV Technologies. Après la date d’entrée en fonction du Docteur Mohideen, le Docteur Hugh Sampson, qui a assuré la fonction de directeur médical par intérim depuis début 2019, continuera d’exercer ses fonctions de directeur scientifique.

Daniel Tassé a déclaré « Je suis ravi que Pharis rejoigne DBV, car nous prévoyons de redéposer au troisième trimestre de 2019 notre demande de licence biologique (BLA) à la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour Viaskin® Peanut dans le traitement de l’allergie à l’arachide chez les enfants âgés de 4 à 11 ans. Cette étape importante constitue une avancée clé vers l’approbation potentielle et le lancement de Viaskin Peanut aux États-Unis. Nous pensons que l’expérience de Pharis en matière de développement, associée à son expérience dans les Affaires Réglementaires et Médicales, complèteront l’expertise que nous avons développée chez DBV dans le traitement de l’allergie alimentaire. Pharis nous rejoint avec une solide réputation d’expert en développement, centré sur les besoins de la communauté médicale et des patients, ainsi que celle d’avoir les qualités d’un formidable leader. »

Et Daniel de poursuivre : « Je suis également très impatient d’assister à la collaboration entre Pharis et le Docteur Hugh Sampson. Je suis très reconnaissant envers Hugh pour son travail inlassable en tant que directeur médical par intérim qu’il a assumé en plus de ses responsabilités fondamentales de directeur scientifique. Hugh pourra maintenant se concentrer sur la suite du développement de l’immunothérapie par voie épicutanée (EPIT®) et sur l’accroissement de notre portefeuille de produits. »

Le Docteur Hugh Sampson ajoute encore : « Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec Pharis, car son expérience diversifiée dans la direction de programmes cliniques sera précieuse pour faire progresser notre développement clinique. De plus, son approche centrée sur les patients, tout au long de sa carrière, s’accorde parfaitement avec la vision de DBV : apporter une différence dans la vie des enfants et de leurs familles

Le Docteur Mohideen possède près de deux décennies d’expérience dans l’industrie pharmaceutique. Il a tout dernièrement occupé le poste de directeur médical chez Millendo Therapeutics, Inc. où il a créé et mis en œuvre les stratégies de développement clinique et réglementaire. Chez Millendo, il a contribué à accroître le portefeuille clinique en passant d’une indication unique (le carcinome corticosurrénalien) à de multiples indications. Il a été impliqué dans l’initiation de nouveaux essais cliniques contre le syndrome de Cushing, l’hyperplasie congénitale surrénalienne, le syndrome de Prader-Willi ou encore le syndrome des ovaires polykystiques. Auparavant, le Docteur Mohideen était vice-président du développement clinique chez Shionogi Inc., une société pharmaceutique présente dans le monde entier. Il a conçu et dirigé le premier programme de phase III à l’extérieur du Japon (naldemedine) et a été un membre clé de l’équipe qui a obtenu l’approbation de la FDA pour l’ospémifène (Osphena®). Avant Shionogi, le Docteur Mohideen était le Directeur Médical Exécutif, Oncologie chez Novartis International AG, où il était chargé de diriger tout le développement clinique et les activités réglementaires pour trois produits clés dont le pasireotide (Signafor®). De plus, il a été le responsable de l’enregistrement de vildagliptin (Galvus®) dans le traitement du diabète de type 2, il a ainsi contribué auprès de l’EMA à la soumission et l’approbation de cette indication. Le Docteur Mohideen a commencé sa carrière chez Bristol-Myers Squibb à un poste de développement clinique à l’international. Avant d’intégrer l’industrie pharmaceutique, le Docteur Mohideen était médecin et professeur de médecine adjoint à l’Université d’Hawaï, dans le département de médecine interne (endocrinologie). Il a participé en tant qu’investigateur à de nombreux essais cliniques sponsorisés par l’industrie pharmaceutique.

« Aux côtés de l’équipe de direction expérimentée de DBV, je suis impatient d’aider la société à continuer de développer son portefeuille de produits et d’offrir, s’il est approuvé, un nouveau traitement innovant aux patients », a déclaré le Docteur Pharis Mohideen. « L’immunothérapie par voie épicutanée (EPIT), en utilisant la peau pour activer le système immunitaire est à l’étude en tant que nouvelle méthode, non invasive, susceptible de transformer notre façon de traiter les allergies alimentaires et les autres maladies immunologiques. Je pense que DBV a le potentiel d’offrir de nouvelles options à ces patients. »

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique expérimentale, exclusive avec de vastes champs d’applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilise l’immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT®, la méthode développée par DBV Technologies pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs et auto-administrés, la société s’attache à transformer la prise en charge des patients avec une allergie alimentaire, pour lesquels il n’existe aucun traitement homologué. Les programmes de DBV Technologies relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin Peanut et Viaskin Milk, ainsi que le développement préclinique de Viaskin Egg. DBV Technologies réalise également une étude clinique de preuve de concept sur l’homme pour le traitement de l’œsophagite à éosinophiles et continue d’explorer les applications potentielles de sa plateforme dans le domaine de la vaccination et d’autres maladies immunologiques. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France) et des structures opérationnelles nord-américaines à Summit, NJ et New York, NY. Les actions de la société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (mnémonique : DBV – ISIN : FR0010417345), font partie de l’indice SBF120 et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d’American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d’une action ordinaire) (mnémonique : DBVT).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations et estimations prospectives, y compris des déclarations concernant le potentiel de la plateforme EPIT® et de Viaskin® dans le traitement des enfants allergiques, ainsi que les projets réglementaires de Viaskin Peanut ; particulièrement les attentes de la société en ce qui concerne la resoumission du BLA à la FDA, de même que les bénéfices anticipés liés aux changements de direction annoncés ici. Ces déclarations et estimations prospectives ne constituent ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques et des aléas substantiels. À ce stade, les produits de la société ne sont autorisés dans aucun pays. Parmi les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans ce document, mentionnons les aléas sur la capacité de la société de répondre aux craintes soulevées par la FDA dans le cadre du BLA, ainsi que ceux liés de manière générale aux activités de recherche et de développement, les essais cliniques, et les examens et autorisations réglementaires associés. Une liste détaillée et une description de ces risques, aléas et autres risques figurent dans les documents déposés par la société auprès de l’Autorité des Marchés Financiers au titre de ses obligations réglementaires, dans les documents et rapports de la société déposés auprès de l’Autorité de réglementation et de contrôle des marchés financiers (Securities and Exchange Commission) aux États-Unis, et dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 20-F relatif à l’exercice social clôturé le 31 décembre 2018, ainsi que dans les enregistrements et rapports futurs qui seront effectués par la société. Les investisseurs existants et potentiels sont avertis qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne valent qu’à la date des présentes. Sauf lorsque cela est requis par la réglementation applicable, DBV Technologies ne prend aucun engagement quant à la mise à jour ou à la révision des informations contenues dans ce communiqué de presse.

