Montrouge, France, le 24 Mai 2019 (22h30 CET)

DBV Technologies annonce les résultats de son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 2019, ainsi que la nomination de Madame Viviane Monges en tant que membre du conseil d’administration

Toutes les résolutions proposées à l’Assemblée ont été adoptées

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq : DBVT), une société biopharmaceutique en phase clinique, a tenu aujourd’hui son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire présidée par Monsieur Michel de Rosen, président de DBV Technologies. Lors de cette Assemblée Générale, toutes les résolutions présentées par le conseil d’administration ont été adoptées. Ces résolutions sont consultables dans la section Investisseurs & Media du site web de la société, https://www.dbv-technologies.com/investorrelations/.

DBV Technologies a également annoncé que Madame Viviane Monges a été nommée membre du conseil d’administration et du comité d’audit. Madame Monges a trente ans d’expérience internationale dans le secteur pharmaceutique au sein duquel elle a occupé divers postes de direction financière. Le conseil d’administration de DBV Technologies compte désormais neuf administrateurs, dont quatre femmes.

« Madame Monges est une dirigeante chevronnée, qui apporte au Conseil de DBV Technologies des capacités de leadership exceptionnelles, une expertise précieuse et une perspective internationale complémentaire. Son expertise financière et opérationnelle acquise au fil d’une carrière au sein de grandes entreprises du secteur de la santé sera un atout important pour le conseil d’administration et DBV. Au nom du conseil d’administration, nous sommes ravis d’accueillir Viviane, et sommes impatients de travailler avec elle », a déclaré Michel de Rosen.

Madame Viviane Monges siège actuellement également au conseil d’administration de Novo Holdings au Danemark, de l’Union Chimique Belge (UCB) en Belgique, d’Idorsia Pharmaceuticals en Suisse et de Voluntis en France. Mme Monges est également conseillère stratégique chez NeoMedLight en France. Antérieurement, Viviane a occupé divers postes de direction financière chez Wyeth Pharmaceuticals, Novartis OTC et Galderma. Jusqu’à récemment, elle était directrice financière de la division de l’Excellence Commerciale (‘Business Excellence ‘) chez Nestlé.

« Je crois beaucoup au potentiel de la plate-forme technologique Viaskin®, et je suis honorée et ravie de rejoindre le talentueux conseil d’administration de DBV Technologies afin de contribuer à bâtir une entreprise biopharmaceutique de premier plan », a déclaré Mme Viviane Monges. « Tout au long de ma carrière dans l’industrie de la santé, j’ai occupé des postes de direction internationaux dans le domaine financier, et j’ai hâte de travailler avec le conseil d’administration et l’équipe de direction dans le cadre de leur mission, qui vise à procurer des traitements potentiels aux patients souffrant d’allergies alimentaires et d’autres maladies immunologiques. »

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avec de vastes champs d’applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilise l’immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT®, la méthode développée par DBV pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs et auto-administrés, la Société s’attache à transformer la prise en charge des patients souffrant d’une allergie alimentaire, pour lesquels il n’existe aucun traitement homologué. Les programmes de DBV relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin Peanut et Viaskin Milk, ainsi que le développement préclinique de Viaskin Egg. DBV réalise également une étude clinique de preuve de concept sur l’homme pour le traitement de l’oesophagite à éosinophiles et continue d’explorer les applications potentielles de sa plateforme dans le domaine de la vaccination et d’autres maladies immunes. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge, en France et des bureaux à Bagneux, France, Summit, NJ (USA) et New York, NY (USA). Les actions de la société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345), font partie de l’indice SBF120 et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d’American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d’une action ordinaire) (mnémonique : DBVT).

Contact Relation Investisseurs DBV

Sara Blum Sherman

Directeur Senior, Relations Investisseurs et Stratégie

+1 212-271-0740

sara.sherman@dbv-technologies.com

Contact Média DBV

Joe Becker

VP, Global Corporate Communications

+1 646-650-3912

joseph.becker@dbv-technologies.com

