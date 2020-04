DBV Technologies : assemblée générale à huis-clos

14/04/2020 | 07:35

Dans le respect des consignes sanitaires du gouvernement, DBV Technologies annonce la tenue à huis-clos de son assemblée générale mixte le 20 avril prochain, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.



La société invite donc les actionnaires qui avaient prévu de s'y rendre à donner pouvoir au président de l'assemblée, ou à voter par voie électronique via la plateforme Votaccess ou en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet sur son site Internet.



