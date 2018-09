DBV Technologies : données d'une étude de phase I présentées

05/09/2018 | 08:21

DBV Technologies annonce des données additionnelles d'une étude de phase I sur l'utilisation d'un patch épicutané expérimental en vaccination de rappel contre la coqueluche lors de l'ECI (European Congress of Immunology) à Amsterdam du 2 au 5 septembre.



'Les données présentées ont montré des réponses favorables d'innocuité et d'immunogénicité chez les adultes sains ayant reçu deux applications de Viaskin-PT après une préparation de la peau réalisée avec un laser épidermique', précise la société.



Cette étude de preuve de concept a été conduite dans le Centre de Recherche Clinique des Hôpitaux Universitaires de Genève, en collaboration avec DBV et BioNet Asia. La société évalue ces preuves afin de déterminer les potentielles prochaines étapes en vaccination.



