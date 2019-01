DBV Technologies : étend et renforce son équipe de management

Montrouge, France, le 3 janvier (07h30 CET), 2019

Communiqué de presse

DBV Technologies étend et renforce son équipe de management

Des changements importants au niveau des directions médicales, des opérations pharmaceutiques, et du réglementaire effectués avant le prochain dépôt de BLA de Viaskin Peanut

Le Docteur Hugh Sampson occupera le poste de Directeur Médical par intérim

La société fait appel à Julie O'Neill qui a occupé des postes de direction dans les domaines des opérations industrielles

DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq Stock Market : DBVT), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui des changements organisationnels pour renforcer ses compétences dans le cadre du développement de la plateforme Viaskin :

▪ Le directeur scientifique (Chief Scientific Officer - CSO) de DBV, le Dr Hugh Sampson, occupera également le poste de Directeur Médical (Chief Medical Officer - CMO) par intérim à compter d'aujourd'hui. Le Dr Sampson remplace le Dr Lucia Septien-Velez, qui a décidé de quitter ses fonctions. En tant que CSO et CMO par intérim, le Dr Sampson dirigera les équipes scientifiques et médicales de la Société et travaillera sous la direction de Daniel Tassé, directeur général de DBV Technologies. Le Dr Hugh Sampson est leader et un clinicien de renom, dont les recherches et avancées scientifiques ont significativement changé le domaine des allergies alimentaires et de l'immunologie au cours de ces 40 dernières années.

▪ Suite aux récents échanges avec la Food and Drug Administration (FDA), Julie O'Neill, qui a occupé des postes de direction dans le domaine des opérations industrielles globales, a été mandatée avec effet immédiat pour orienter le développement pharmaceutique, la production, la logistique, l'assurance qualité et l'optimisation de l'ensemble des procédés au sein de la Société. Elle fera bénéficier à DBV de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des opérations industrielles globales et conseillera directement Daniel Tassé. Julie

O'Neill, qui a été nommée au conseil d'administration de DBV en 2017, continuera d'occuper cette fonction tout en supervisant le nouveau dépôt prévu de la demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA) pour Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 4 à 11 ans. Elle exerçait auparavant les fonctions de Executive Vice-Président, Opérations Globales, d'Alexion Pharmaceuticals Inc.

▪ Dans le cadre de ces changements opérationnels annoncés aujourd'hui, Alan Kerr, Senior Vice-President, directeur des affaires réglementaires de DBV Technologies, rapportera désormais à Daniel Tassé, avec effet immédiat.

Daniel Tassé, directeur-général, a déclaré : « Ces changements opérationnels marquent une étape importante pour DBV alors que nous passons d'une société de recherche et développement à une entreprise à visée commerciale. Hugh et Julie apportent tous deux un ensemble de compétences essentielles pour faire de Viaskin un produit innovant pour les patients et les familles dans le monde entier. Ils travailleront avec nos experts réglementaires pour potentiellement permettre aux enfants allergiques à l'arachide d'avoir accès à Viaskin Peanut aussi rapidement que possible ». Daniel Tassé a ajouté : « Hugh est l'un des leaders les plus importants dans le domaine des allergies alimentaires et de l'immunologie, et nous sommes ravis qu'il prenne la tête de notre stratégie scientifique et médicale pour la plateforme Viaskin. Nous sommes également très heureux d'accueillir Julie, qui a une expérience de plus de trente ans dans les affaires industrielles, et qui a supervisé plusieurs demandes de BLA auprès de la FDA. L'expertise de Hugh et Julie, comme témoigne leur engagement indéfectible envers les patients, font d'eux les leaders naturels pour mener à bien notre prochain dépôt anticipé de BLA pour Viaskin Peanut. »

Dr Hugh Sampson

À compter d'aujourd'hui, le Dr Sampson dirigera les activités scientifiques et médicales de la Société. En collaboration avec les experts réglementaires de la Société, le Dr Sampson sera associé aux dépôts de demandes d'autorisation de mise sur le marché pour Viaskin Peanut, tout en continuant à piloter les innovations scientifiques de la plateforme technologique Viaskin. En outre, DBV a commencé la recherche d'un nouveau Directeur Médical basé aux États-Unis.

« Nous sommes très reconnaissants pour le travail accompli depuis des années par Lucia. Je suis heureux de diriger DBV à travers cette étape passionnante, alorsque nous nous préparons à déposer de nouveau notre BLA pour Viaskin Peanut. » a déclaré le Dr Hugh Sampson. « Dès le moment où j'ai rejoint DBV, en tant que Directeur Scientifique, j'ai été enthousiasmé par la capacité de notre plateforme à offrir potentiellement de nouveaux produits candidats qui pourraient avoir un impact important sur la vie de millions de patients. J'ai hâte de travailler avec une équipe d'experts scientifiques et médicaux passionnés dans le monde entier qui sont profondément engagés à aider les patients, souffrant de besoins médicaux non satisfaits. »

Le Dr Sampson est Directeur Scientifique de DBV depuis juin 2015 et est membre du comité exécutif et du conseil scientifique de la Société. En parallèle, il exerce les fonctions de Professeur de pédiatrie Kurt Hirschhorn à l'Icahn School of Medicine du Mount Sinai et de Directeur Emérite du Jaffe Food Allergy Institute. Le Dr Sampson continue de diriger les activités de recherche translationnelle financées par les National Institute of Health (NIH). Il a été président de la section Allergies et Immunologie de l'American Academy of Pediatrics, ainsi que l'American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI). Il a publié plus de 300 articles dans des revues à comité de lecture dans le domaine des allergies alimentaires et de l'immunologie. Le Dr Sampson est diplômé en médecine de la Buffalo School of Medicine de l'Université d'État de New York et a effectué son post-doctorat en allergologie-immunologie à l'Université Duke.

Julie O'Neill

Mme O'Neill apporte plus de 30 ans d'expérience à DBV, où elle supervisera en tant que conseil, les opérations industrielles globales. De 2014 à 2018, Julie exerçait les fonctions de vice-présidente exécutive des opérations industrielles d'Alexion Pharmaceuticals Inc, où elle était responsable du développement, des processus, et de la production au niveau mondial ainsi que de la logistique, de la qualité et des opérations d'investissement industriel. Avant de rejoindre Alexion, elle était vice-présidente des opérations et directrice générale pour l'Irlande chez Gilead Sciences, Inc. Plus tôt dans sa carrière, Mme O'Neill a occupé plusieurs postes de direction au sein de l'industrie pharmaceutique, dans les domaines de la production, de la qualité et des opérations.

« La plateforme Viaskin est une technologie fascinante avec une approche inédite en matière d'innovation de procédés, et je suis heureuse de faire partie d'une équipe pionnière travaillant sur son industrialisation en terme de production biopharmaceutique, » a déclaré Julie O'Neill. « Le temps que j'ai passé au sein du conseil d'administration de DBV a renforcé mon enthousiasme pourViaskin Peanut et son potentiel en tant que traitement potentiel pour les patients allergiques à l'arachide. Je me réjouis à l'idée de superviser l'équipe qui déposera le dossier de BLA le plus rapidement possible auprès de la FDA ».

