DBV Technologies : en baisse limitée après sa levée

Au terme d'une augmentation de capital réservée via notamment des titres miroirs américains ADS, la 'biotech' française DBV Technologies a levé 70,4 millions de dollars (environ 63 millions d'euros). Son action recule de 2,8% ce matin, à 13,4 euros.



Les actions ordinaires nouvelles (sachant que la parité est de deux ADS pour un titre ordinaire), au nombre de 5,2 millions, ont été émises à 12,02 euros pièce. La décote ajustée sur une période de référence ressort à 8,6%, à comparer avec un maximum envisagé de 15%. Une option de surallocation portant sur un maximum de 782.608 actions a été accordée.



DBV Technologies entend utiliser ces fonds 'pour financer le développement et, si approuvé, préparer la commercialisation de Viaskin Peanut, la progression du développement de ses autres produits candidats ainsi que plus généralement son fonds de roulement et ses besoins généraux', indique-t-il.



Rappelons qu'au 31 décembre 2018, la position de trésorerie du groupe était de 122,8 millions, en baisse de 15,1 millions sur un an.



Selon les analystes d'Invest Securities, 'cette opération (renforce)la trésorerie du groupe au-delà du 4e trimestre 2019 (mi-2020 ?). Sur le plan clinique et commercial, le groupe attend une re-soumission de la demande d'approbation (de son principal candidat médicalement) au 3e trimestre 2019.'





