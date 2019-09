DBV Technologies : envisage une importante levée de fonds

10/09/2019 | 17:41

Même si elle gagne toujours 54% depuis le début de l'année, l'action de la biotech DBV Technologies a connu un trou d'air et a chuté de plus de 10% depuis le début de la semaine. Mais à bien y regarder, cette baisse est plutôt mesurée.



En cause : la publication, vendredi aux Etats-Unis, d'un formulaire réglementaire 'F-3' auprès de la Securities & Exchange Commission (SEC). Rappelons que si l'action ordinaire DBV est cotée à la Bourse de Paris à titre principal, elle l'est également (depuis octobre 2014) à New York par l'intermédiaire d'American Depositary Shares (ADS), des titres-miroirs. Ajoutons aussi qu'une action ordinaire équivaut à deux ADS.



Qu'a annoncé le groupe ? Qu'il envisage, car il ne s'agit pour l'heure que d'un projet, de réaliser une augmentation de capital d'un montant maximal de 300 millions de dollars, soit environ 270 millions d'euros.



En effet, les mois qui viennent s'annoncent chargés des points de vue cliniques et surtout commerciaux pour DBV, qui fin juin disposait d'une trésorerie de 107,3 millions d'euros (- 12,6% depuis fin 2018). L'autorisation du Viaskin Peanut sur le marché américain pourrait se concrétiser dans les mois qui viennent.



En substance, cet argent frais servirait donc à doper l'activité du groupe. Le consensus prévoit d'ailleurs qu'après une quinzaine de millions d'euros cette année encore et en 2020, le chiffre d'affaires de DBV décollerait à plus de 130 millions en 2021.



Dans cette perspective, la réaction de la Bourse est plutôt mesurée : en effet, la dilution des actionnaires existants serait massive si la levée de fonds envisagée se concrétisait. Avant l'annonce, DBV capitalisait environ 670 millions d'euros mais après les baisses de lundi et de ce jour, ce chiffre n'est retombé 'que' vers 600 millions. Une diminution à mettre en regard du montant visé.



'L'opération aurait un impact dilutif important mais offrirait également un matelas confortable pour faire face aux enjeux de profondeur de marché et de concurrence', commentaient d'ailleurs hier les analystes de Portzamparc.



EG



