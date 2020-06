DBV Technologies : lance une restructuration en l'absence de nouvelles de la FDA sur Viaskin Peanut

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologies DBV Technologies a annoncé vendredi qu'elle débutait une restructuration pour réduire ses coûts, en l'absence de nouvelles informations de l'autorité sanitaire américaine, la Food and Drug Administration (FDA), au sujet de sa demande de licence de produit biologique (BLA) pour Viaskin Peanut, son produit phare.

La FDA avait émis mi-mars des interrogations au sujet de l'adhésion du patch Viaskin Peanut, ce qui avait eu pour conséquence d'annuler une réunion du comité consultatif sur les produits allergènes visant à examiner la demande de BLA de DBV Technologies. DBV a soumis en avril des résultats d'analyses supplémentaires à la FDA pour répondre à ces interrogations. Depuis, la FDA n'a pas fourni d'information supplémentaire, a indiqué DBV.

"La société n'ayant pas encore reçu de nouvelles informations de la part de la FDA concernant sa demande de BLA pour Viaskin Peanut", elle a "entrepris une revue complète de ses activités afin de positionner au mieux DBV dans l'hypothèse d'un retard dans le calendrier d'examen du BLA de Viaskin Peanut", a expliqué le groupe vendredi dans un communiqué.

A la suite de cette revue, DBV Technologies a initié un plan de restructuration global "afin de permettre à la société de continuer le processus d'examen du BLA et s'il était approuvé, de se préparer à mettre Viaskin Peanut sur le marché, en préservant son horizon de trésorerie".

"DBV envisage de se concentrer sur Viaskin Peanut et de diminuer tous ses autres programmes cliniques et ses dépenses pré-cliniques. La société envisage de mettre en œuvre d'importantes mesures de réduction des coûts dans toute l'organisation, tout en préservant les activités et compétences clés", a indiqué l'entreprise.

Sur la base de ce projet, DBV estime désormais que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie de 262,4 millions d'euros à fin mars seront suffisants pour financer ses opérations "bien au-délà des prévisions précédentes du premier trimestre 2021".

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

