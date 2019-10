DBV Technologies : lancement d'une offre globale d'actions

09/10/2019 | 07:29

DBV Technologies a annoncé son intention d'émettre et d'offrir, sous réserve des conditions de marché, jusqu'à 125 millions de dollars d'actions ordinaires nouvelles, pouvant prendre la forme d'American Depositary Shares (ADS).



Cette offre globale dont la souscription est réservée à certaines catégories d'investisseurs, sera composée d'une offre d'actions ordinaires sous la forme d'ADS aux Etats-Unis et d'autres pays hors Europe, et d'un placement privé d'actions ordinaires en Europe.



DBV a consenti aux banques chefs de file et teneurs de livres associés une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant 30 jours des actions supplémentaires, prenant la forme d'ADS, dans la limite de 15% du nombre total d'actions ordinaires.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.