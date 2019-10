Montrouge, France, le 24 octobre (22 h 00 CEST) 2019

DBV Technologies met en exergue la contrainte que représente l'allergie à l'arachide et l'expérience vécue par les patients traités par Viaskin Peanut lors du congrès de l'ACAAI 2019

De nouvelles analyses évaluent la qualité de vie de patients ayant reçu Viaskin Peanut lors d'études cliniques

DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq : DBVT), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui que de nouvelles analyses sur les expériences vécues par les patients lors des études cliniques et des données sur la contrainte considérable que fait peser l'allergie à l'arachide seront présentées lors du Congrès scientifique annuel de l'American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI) qui se tiendra à Houston, Texas, du 7 au 11 novembre 2019. Quatre abstracts seront présentés, dont trois interventions orales et un poster scientifique.

« L'allergie à l'arachide fait peser un lourd fardeau tant sur les patients que sur leur famille, le plus souvent du fait de l'incertitude qui plane autour d'une exposition accidentelle à l’arachide. Les données que nous présentons à l'ACAAI cette année viennent appuyer notre engagement sans relâche visant à mieux comprendre ce fardeau et à améliorer la vie des patients grâce à des traitements innovants », a déclaré le Docteur Pharis Mohideen, Directeur Médical de DBV Technologies.

Viaskin® Peanut est le principal produit candidat de la société, conçu pour potentiellement réduire le risque de réactions allergiques pouvant être fatales, suite à l'exposition accidentelle à l'arachide. Viaskin Peanut est un patch épicutané non invasif, au stade expérimental, à appliquer une fois par jour qui vise à administrer des microgrammes d'antigène d'arachide pour activer le système immunitaire. Viaskin Peanut est fondé sur l'immunothérapie par voie épicutanée (EPIT®), la méthode brevetée par DBV Technologies pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte.

Abstracts de DBV Technologies :

Données sur la qualité de vie/l'expérience des patients

“Improvements in Quality of Life Following Epicutaneous Peanut Immunotherapy: PEPITES and PEOPLE studies”, une présentation par le Audrey Dunn-Galvin, Service de pédiatrie et santé infantile de l’Université de Cork

Numéro de l’abstract : D303

Titre de la session : Distinguished Industry Oral Abstracts

Lieu de la présentation : George R. Brown Convention Center – salle 370

Date de la présentation : Samedi 9 novembre 2019

Heure de la présentation : 17 h 15 – 17 h 25

“Patient Experiences Following the OLFUS VIPES Phase IIb Epicutaneous Immunotherapy Trial: A Retrospective Qualitative Study”, une présentation par le Docteur Terri Brown-Whitehorn, de la Division Allergies et Immunologie de l'Hôpital pour enfants de Philadelphie

Numéro de l’abstract : D300

Titre de la session : Distinguished Industry Oral Abstracts

Lieu de la présentation : George R. Brown Convention Center – salle 370

Date de la présentation : Samedi 9 novembre 2019

Heure de la présentation : 17 h 05 – 17 h 15

Données relatives au fardeau de l'allergie à l'arachide

“Perceptions Among Peanut-Allergic Children: A Survey”, une présentation par le Docteur Matthew Greenhawt, de l'Hôpital pour enfants du Colorado, Université du Colorado

Numéro de l’abstract : D302

Titre de la session : Distinguished Industry Oral Abstracts

Lieu de la présentation : George R. Brown Convention Center – salle 370

Date de la présentation : Samedi 9 novembre 2019

Heure de la présentation : 16 h 55 – 17 h 05

“Economic Burden of Disease Among Peanut Allergic Children”, une présentation par le Docteur Marcus Shaker, de la Division Allergies et Immunologie du Centre Médical Dartmouth-Hitchcock

Numéro de l’abstract : P302

Titre de la session : e-Posters – Rencontre avec les auteurs : Session 2

Lieu de la présentation : George R. Brown Convention Center – Halls A3 et B3 (niveau 3) – Écran 7

Date de la présentation : Samedi 9 novembre 2019

Heure de la présentation : 11 h 30 – 11 h 45

Viaskin Peanut n'est pas approuvé en vue de sa commercialisation aux États-Unis par la Food and Drug Administration (FDA) ou par toute autre autorité de santé. La sécurité et l'efficacité de Viaskin Peanut n'ont pas encore été évaluées par la FDA ou toute autre autorité de santé.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique expérimentale et exclusive avec de vastes champs d’applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilise l’immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT®, qui est la méthode développée par DBV Technologies pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs et auto-administrés, la Société s’attache à transformer la prise en charge des patients avec une allergie alimentaire, pour lesquels il n’existe aucun traitement homologué. Les programmes de DBV Technologies relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin Peanut et Viaskin Milk, ainsi que le développement préclinique de Viaskin Egg. DBV Technologies réalise également une étude clinique de preuve de concept sur l’homme pour le traitement de l’œsophagite à éosinophiles et continue d’explorer les applications potentielles de sa plateforme dans le domaine de la vaccination et d’autres maladies immunologiques. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France) et des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Summit, NJ et New York, NY. Les actions de la société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (mnémonique : DBV – ISIN : FR0010417345), font partie de l’indice SBF120 et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d’American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d’une action ordinaire) (mnémonique : DBVT).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations et estimations prospectives, y compris des déclarations concernant le potentiel de la plateforme EPIT® et de Viaskin® Peanut dans le traitement des enfants allergiques à l’arachide. Ces déclarations et estimations prospectives ne constituent ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques et des aléas substantiels. À ce stade, les produits de la société ne sont autorisés dans aucun pays. Parmi les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans ce document, mentionnons les aléas liés de manière générale aux activités de recherche et de développement, aux essais cliniques, et aux évaluations et autorisations réglementaires associés ainsi que le risque lié au fait que des résultats cliniques obtenus dans une population de patients ne peuvent être prédictifs de futurs résultats cliniques dans d’autres populations de patients. Une liste détaillée et une description de ces risques, aléas et autres risques figurent dans les documents déposés par la société auprès de l’Autorité Française des Marchés Financiers au titre de ses obligations réglementaires, dans les documents et rapports de la société déposés auprès de l’Autorité de réglementation et de contrôle des marchés financiers (Securities and Exchange Commission) aux États-Unis, et dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 20-F relatif à l’exercice social clôturé le 31 décembre 2018, ainsi que dans les enregistrements et rapports futurs qui seront effectués par la société. Les investisseurs existants et potentiels sont avertis qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne valent qu’à la date des présentes. Sauf lorsque cela est requis par la réglementation applicable, DBV Technologies ne prend aucun engagement quant à la mise à jour ou à la révision des informations contenues dans ce communiqué de presse.

