DBV Technologies : passe en-dessous de son cours d'IPO

20/12/2018 | 17:14

Plus forte baisse du SRD et de l'indice large SBF 120, l'action DBV Technologies perd près de 69% à la Bourse de Paris. Ce titre qui avait dépassé les 80 euros à l'automne 2017, a perdu plus de 80% depuis le dernier réveillon. Il passe en-dessous du cours de référence de son introduction en Bourse (IPO, en anglais), en mars 2012, soit 8,86 euros.



Hier soir, la 'biotech' spécialisée dans les allergies a indiqué qu''à la suite de discussions avec la Food & Drug Administration (FDA) concernant un manque d'information sur les procédures de fabrication et les contrôles qualité', elle avait décidé 'volontairement' de retirer le dossier de demande d'enregistrement (BLA) du Viaskin Peanut, son principal candidat-médicament destiné à lutter contre les allergies aux arachides, pour les enfants de 4 à 11 ans



'DBV travaille actuellement en étroite collaboration avec l'agence américaine pour déposer à nouveau son dossier de BLA pour Viaskin Peanut le plus rapidement possible', ajoute la biotech, qui estime aussi que de nouvelles études cliniques ne devraient pas être nécessaires.



Chez Portzamparc, toujours à l'achat sur la valeur avec une cible ajustée de 53,2 à 49,5 euros, on se veut rassurant : 'Cette annonce décale l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis (BLA) que nous attendions pour le 2e semestre 2019, avec une probabilité de succès estimée à 90%', indique une note. L'autorisation de mise sur le marché américain du candidat-médicament serait décalée de 2019 à 2020. 'Le fait qu'aucune étude clinique supplémentaire ne soit nécessaire est très rassurant', indique encore les analystes



Son de cloche similaire chez Oddo BHF, également à l'achat, qui rappelle que 'le Viaskin Peanut correspondait à 70% de (son) objectif de cours initial' désormais suspendu : 'les remarques sont certainement d'ordre technique et devraient décaler le nouveau dépôt du dossier d'enregistrement de quelques mois', peut-on lire.' La FDA n'a aujourd'hui formulé aucune remarque spécifique sur la partie clinique du dossier', indique une note publiée ce matin. Bref, 'nous anticipions initialement un lancement du patch début 2020, ce qui sera décalé d'autant.'



S'il n'est question que d'un report de quelques mois, comment expliquer une sanction boursière aussi violente ? Rappelons qu'à l'automne 2017, le titre DBV avait déjà dévissé sur des résultats cliniques décevants, et que depuis lors il baisse toujours. Le potentiel du marché adressé par DBV serait-il moins important que la Bourse a pu le penser ?



Oddo BHF fait incidemment remarquer que 'ce décalage représente à l'inverse une bonne nouvelle pour son compétiteur direct Aimmune'. Bien vu : sur le Nasdaq, le titre Aimmune Therapeutics prend 13%. Soit, mais si Aimmune s'était approché de la zone des 40 dollars fin 2017 et début 2018, après la déconvenue clinique de DBV, force est de reconnaître que sa performance n'est depuis lors pas brillante non plus, avec une chute de plus de 40% depuis le début de l'année. Dans les deux cas, les sommets boursiers sont bien loin.



Avantage relatif pour Aimmune : en août 2015, l'IPO de la biotech américaine était intervenue à 16 dollars. Bref, malgré leurs récentes chutes et relativement aux cours d'IPO respectifs, l'action DBV gagne toujours 25% depuis ses débuts, et celle d'Aimmune 44%.



EG



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.