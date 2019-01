DBV Technologies : perd 18% en une semaine

22/01/2019 | 16:43

Si l'indice SBF 120 progresse d'un peu plus de 1% sur une semaine glissante, l'action DBV Technologies, qui chute encore de près de 4%, dérape de 18% sur la période. Ce qui amenuise sensiblement le rebond que la biotech s'était offert depuis le dernier réveillon de 2018, ramené à environ + 6%.



Comme le relève Le Revenu, deux hauts cadres du groupe ont effectué des opérations significatives au capital depuis le début de l'année, tout spécialement entre le 10 et le 17 janvier, indiquent différentes déclarations de mouvements déposées auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Il s'agit de Pierre-Henri Benhamou, co-fondateur de DBV Technologies et président du conseil d'administration, et de David Schilansky, le directeur général adjoint.



De cette multitude d'opérations recensées par vingtaine de déclarations publiées par l'AMF, on retiendra que s'il s'est agi d'acquisitions et de ventes de titres DBV, ce sont dans les deux cas les cessions qui l'ont emporté. Ces deux 'insiders' ont donc globalement réduit leur exposition (de bien plus de 100.000 titres dans le cas de M. Benhamou) au capital de la biotech, ce qui ne constitue pas un bon signal.



