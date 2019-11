DBV Technologies : présentera à la Stifel 2019 Healthcare Conference

Montrouge, France, le 5 novembre (20h30 CET) 2019

DBV Technologies présentera à la Stifel 2019 Healthcare Conference

DBV Technologies, (Euronext: DBV - ISIN: FR0010417345 - Nasdaq Stock Market: DBVT), société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui la présentation de Kevin Trapp, Directeur des Opérations Commerciales Monde, à la Stifel Global Healthcare Conference, à New York (NY), le mercredi 20 novembre à 8h00 (heure locale).

Une retransmission en direct de la présentation sera disponible sur le site internet de la société dans la section Investisseurs et Presse, onglet Evènements et Présentations http://www.dbv-technologies.com/en/investor-relations.

Une rediffusion sera disponible environ 15 minutes après l'évènement, pour une durée de 90 jours.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique expérimentale et exclusive avec de vastes champs d'applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilise l'immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT®, qui est la méthode développée par DBV Technologies pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs et auto- administrés, la Société s'attache à transformer la prise en charge des patients avec une allergie alimentaire, pour lesquels il n'existe aucun traitement homologué. Les programmes de DBV Technologies relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin Peanut et Viaskin Milk, ainsi que le développement préclinique de Viaskin Egg. DBV Technologies réalise également une étude clinique de preuve de concept sur l'homme pour le traitement de l'œsophagite à éosinophiles et continue d'explorer les applications potentielles de sa plateforme dans le domaine de la vaccination et d'autres maladies immunologiques. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France) et des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Summit, NJ et New York, NY. Les actions de la société sont négociées sur le segment B d'Euronext Paris (mnémonique : DBV - ISIN : FR0010417345), font partie de l'indice SBF120 et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d'American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d'une action ordinaire) (mnémonique : DBVT).