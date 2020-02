DBV Technologies : présentation de données à l'AAAAI en mars

25/02/2020 | 07:40

DBV Technologies annonce que des données cliniques et précliniques de sa plateforme technologique Viaskin seront présentées du 13 au 16 mars au Congrès annuel de l'Académie Américaine de l'Allergie, de l'Asthme et de l'Immunologie (AAAAI) à Philadelphie.



Six présentations ont été acceptées, comprenant trois interventions orales et trois posters scientifiques. Les données porteront notamment sur la sécurité, la qualité de vie et la réduction du risque de réactions à des expositions accidentelles.



Patch épicutané non invasif au stade expérimental, Viaskin Peanut est le principal produit candidat de DBV conçu pour possiblement réduire le risque de réactions allergiques, potentiellement fatales, dues à l'exposition accidentelle à l'arachide.



