Montrouge, France, le 30 avril (22h 00 CEST) 2020

DBV Technologies publie sa position de trésorerie au 31 mars 2020

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 - bourse Nasdaq : DBVT), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd’hui sa position de trésorerie et le nombre d’actions composant le capital social au 31 Mars 2020.

Trésorerie et équivalents de trésorerie :

La position de trésorerie de DBV Technologies s’établissait à 262,4 millions d’euros au 31 mars 2020, comparée à 172,0 millions d’euros au 31 décembre 2019.

Nombre d’actions composant le capital social :

Au 31 mars 2020, le nombre d’actions composant le capital social s’élevait à 54 927 187 actions ordinaires. Sur une base totalement diluée1, le nombre d’actions s’élevait à 58 747 008.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avec de vastes champs d’applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilise l’immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT™, qui est la méthode développée par DBV Technologies pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs, la société s’attache à transformer la prise en charge des patients souffrant d’une allergie alimentaire. Les programmes de DBV Technologies relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin Peanut et Viaskin Milk, ainsi que le développement préclinique de Viaskin Egg. DBV Technologies réalise également une étude clinique de preuve de concept sur l’homme de Viaskin Milk pour le traitement de l’oesophagite à éosinophiles et continue d’explorer les applications potentielles de sa plateforme dans le domaine de la vaccination et d’autres maladies immunes. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge (France), des bureaux à Bagneux (France) et des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Summit, NJ et New York, NY. Les actions de la société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (mnémonique : DBV – ISIN : FR0010417345), font partie de l’indice SBF120 et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d’American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d’une action ordinaire) (mnémonique : DBVT).

[1] Les calculs sont effectués en prenant pour hypothèse l’exercice de l’ensemble des bons de souscription d’actions (BSA), bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) et options de souscription d’actions et à l’acquisition définitive de toutes les actions de performance attribuées.

