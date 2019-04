DBV Technologies : règlement livraison de l'offre globale

09/04/2019 | 07:35

DBV Technologies annonce le règlement livraison de son offre globale de six millions d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre de 4.895.000 ADS hors Europe et d'un placement privé de 3.552.500 actions ordinaires en Europe.



Le montant total brut résultant de l'offre globale, y compris au résultat de l'exercice de l'option de surallocation, s'élève à environ 81 millions de dollars (soit environ 72,1 millions d'euros), avant déduction des commissions et dépenses estimées.



La société envisage d'utiliser le produit net pour financer le développement et, si approuvé, préparer la commercialisation de Viaskin Peanut, la progression du développement de ses autres produits candidats ainsi que son fonds de roulement et ses besoins généraux.



