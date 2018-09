Montrouge, France, le 7 septembre 2018 (7H30 CEST)

DBV Technologies résultats financiers du premier semestre 2018

DBV Technologies (Euronext: DBV - ISIN : FR0010417345 - NASDAQ : DBVT), société biopharmaceutique française, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du premier semestre 2018. Le Rapport Financier Semestriel (information réglementée) est disponible sur le site de la Société, www.dbv-technologies.com.Les états financiers du premier semestre 2018 ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux Comptes de la Société.

Situation nette de trésorerie: la position de trésorerie s'établissait à 202,2 millions d'euros au 30 juin 2018 comparé à 137,9 millions d'euros au 31 décembre 2017, soit une augmentation de 64,4 millions d'euros. Cette augmentation résulte principalement de l'augmentation des flux nets de trésorerie liés aux activités de financement suite à l'augmentation de capital réalisée en mars 2018.

Les produits opérationnels de la Société se sont élevés respectivement à 7,6 millions d'euros et 7,3 millions d'euros pour les premiers semestres 2017 et 2018. Au premier semestre 2018, comme au premier semestre 2017, ces produits ont été principalement générés par le Crédit d'Impôt Recherche et par les produits reconnus sur la période au titre du contrat de collaboration avec Nestlé Health Science.

Sur le premier semestre 2018, le montant des dépenses de recherche et développement affiche une diminution de 2,6 millions d'euros ou -4,9%, pour s'établir à 49,9 millions d'euros comparé à 52,9 millions d'euros un an plus tôt. Cette variation reflète principalement la diminution des coûts liés aux études cliniques consécutivement à la finalisation des études de phase III pour le Viaskin® Peanut et de phase II pour le Viaskin® Milk en 2017, mais aussi de la diminution des dépenses de sous-traitance engagées dans le cadre de la conception et la mise au point des principales machines industrielles de la Société, en cours de finalisation sur l'exercice 2017. Au cours du premier semestre 2018, la Société a toutefois poursuivi une intense activité de R&D: en recherche et en développement préclinique et clinique, tout en renforçant ses équipes dédiées à la R&D, dans le but de conduire l'ensemble des programmes en cours.

Les frais commerciaux s'élevaient à 9,7 millions d'euros au 30 juin 2018 comparés à 8,5 millions d'euros un an plus tôt, soit une augmentation de 1,2 millions d'euros ou 14,1%. La variation des frais commerciaux traduit l'augmentation des dépenses engagées pour la préparation du lancement et de la commercialisation du Viaskin® Peanut sur le marché américain, sous réserve de leur approbation par les autorités

réglementaires, ainsi que l'augmentation de la charge liée à l'attribution de stock-options aux salariés.

Les frais généraux ont augmenté de 3,5 millions d'euros au premier semestre 2018 pour s'établir à 21,1 millions d'euros, contre 17,7 millions d'euros au premier semestre 2017. La variation des frais généraux est attribuable essentiellement à l'augmentation des effectifs, ainsi qu'à l'augmentation des charges externes comme les honoraires d'avocats et de consultants. L'augmentation de ces dépenses est partiellement compensée par la diminution de la charge liée à l'attribution d'actions gratuites et de stock-options aux salariés.

La perte nette du premier semestre 2018 s'est élevée à (72,1) millions d'euros contre une perte de (72 ,5) millions d'euros un an plus tôt. La perte par action émise (nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période) s'est élevée respectivement à (2,60) euros et (2,94) euro par action au 30 juin 2018 et au 30 juin 2017.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avec de vastes champs d'applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilise l'immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT®, la méthode développée par DBV pour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidats non invasifs et auto administrés, la société s'attache à transformer la prise en charge des patients souffrant d'une allergie alimentaire, pour lesquels il n'existe aucun traitement homologué. Les programmes de DBV relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin Peanut et Viaskin Milk, ainsi que le développement préclinique de Viaskin Egg. DBV réalise également une étude clinique de preuve de concept sur l'Homme pour le traitement de l'œsophagite à éosinophiles et continue d'explorer les applications potentielles de sa plateforme dans le domaine de la vaccination et d'autres maladies immunes. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge, en France et à New York, aux États Unis. Les actions de la société sont négociées sur le segment A d'Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345), font partie de l'indice SBF120 et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d'American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d'une action ordinaire) (mnémonique : DBVT). Pour plus d'informations sur DBV Technologies, visitez notre site internet : www.dbv-technologies.com.

