DBV Technologies : une dégradation et une "class action"

Commençons par la "class action" américaine. En préambule, il faut rappeler qu'un important business s'est développé aux Etats-Unis autour des actions en nom collectif d'actionnaires. Quand une valeur chute lourdement en bourse, de nombreux cabinets d'avocats proposent leurs services aux investisseurs qui ont perdu des plumes, à grand renfort de communiqués de presse. Parfois, cela n'aboutit à rien, mais parfois au dépôt effectif d'une "class action". Il arrive aussi qu'une transaction financière soit conclue entre les plaignants et la société.Pour en revenir au cas de DBV Technologies, dès décembre, les bureaux Rosen, Howard G. Smith, Glancy Prongay & Murray, Bronstein, Gewirtz & Grossman ou The Schall Law avaient encouragé les actionnaires mécontents du retrait de la demande de mise sur le marché de Viaskin Peanut à prendre contact avec eux, pour préparer une "class action". Schall s'adressait spécifiquement aux " investisseurs ayant perdu plus de 100 000 USD ". Leurs communiqués ont été diffusés via les canaux habituels, notamment Businesswire.Il ne s'était pas passé grand-chose jusqu'au 15 janvier, date à laquelle Rosen a annoncé le dépôt d'une class action pour le compte d'investisseurs, positionnés sur le dossier aux Etats-Unis entre le 14 février et le 19 décembre 2018. D'autres plaignants ont jusqu'au 18 mars prochain pour rejoindre la procédure. Les avocats estiment que les déclarations de DBV concernant ses opérations, ses activités et ses perspectives étaient erronées et trompeuses, puisque la société a dû retirer sa demande de mise sur le marché pour n'avoir pas apporté suffisamment de précisions à la FDA concernant ses procédures de fabrication et son contrôle qualité. Hier, Howard G. Smith et Bronstein, Gewirtz & Grossman ont également sauté le pas, mais pour les actionnaires positionnés entre le 22 octobre et le 19 décembre 2018. L'argumentaire est toutefois intégralement identique à celui de Rosen.