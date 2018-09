DBV Technologies : va passer au 2e volet de l'étude sur Viaskin Peanut auprès des jeunes enfants

PARIS (Agefi-Dow Jones)--DBV Technologies a indiqué mercredi que le comité indépendant de surveillance chargé du suivi périodique de l'essai de phase 3 mené par la société de biotechnologies pour évaluer l'efficacité de son patch Viaskin Peanut chez de jeunes enfants (de un à trois ans) allergiques à l'arachide s'était prononcé pour la poursuite de l'étude, n'ayant pas constaté de problème particulier d'innocuité après l'essai de deux dosages, 100 et 250 microgrammes.

"À la suite de la recommandation positive formulée par le DSMB, la société prévoit de démarrer le second volet de l'essai clinique au quatrième trimestre 2018", a précisé DBV Technologies, sur la base du dosage le plus élevé testé dans un premier temps.

Au total, l'étude baptisée EPITOPE (EPIT in TOddlers with PEanut Allergy) devrait inclure environ 400 jeunes patients, dont 350 dans le second volet.

