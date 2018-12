La valeur du jour à Paris DBV TECHNOLOGIES : la chute

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Douche glacée pour les actionnaires de DBV Technologies. A la surprise générale, et alors que tout le monde attendait le feu vert de la FDA au lancement de Viaskin Peanut au premier semestre 2019, la biotech a carrément retiré son dossier de demande d'enregistrement ! Le groupe a pris cette décision radicale à la suite de discussions avec la FDA concernant un manque d'information sur les procédures de fabrication et les contrôles qualité du traitement. La sanction est sans appel : - 63% à 9,47 euros.DBV travaille étroitement avec la FDA pour redéposer un dossier de BLA au plus vite. La FDA n'a pas formulé de remarque sur la sécurité d'emploi et l'efficacité de Viaskin Peanut dans le dossier de BLA." Bien que la FDA n'ait soulevé aucune question de nature médicale ou clinique sur le dossier de Viaskin Peanut, elle a indiqué que le niveau de détails inclus dans le dossier concernant la fabrication et les contrôles qualité du produit était insuffisant. ", a déclaré Daniel Tassé, directeur général de DBV Technologies."Nous restons confiants quant au profil clinique de Viaskin Peanut et son potentiel comme traitement des enfants allergiques à l'arachide. Nous comptons répondre aux préoccupations de la FDA en travaillant en étroite collaboration avec elle, afin de redéposer un dossier répondant aux attentes le plus rapidement possible. "Viaskin Peanut a précédemment reçu les désignations 'Breakthrough' et 'Fast Track' par la FDA en 2015 et 2012 respectivement, pour le traitement des enfants allergiques à l'arachide.DBV prévoit que tous les essais cliniques en cours avec Viaskin Peanut se poursuivent comme prévu.Pour autant, le calendrier du lancement de Viaskin Peanut est désormais incertain. Durant la période, il pourrait se faire doubler par ses concurrents, comme Aimmune Therapeutics.