De La Rue plc : Clôture de l'enquête au Soudan du Sud

L'imprimeur de billets de banque a en effet déclaré que le Serious Fraud Office – SFO - avait clos une enquête d'un an sur des "soupçons de corruption" dans la conduite des affaires de la société au Soudan du Sud, sans aucune autre mesure.

"De La Rue se réjouit que le SFO ait clôturé son enquête et qu'il ne prenne aucune autre mesure dans cette affaire", a déclaré le groupe dans un communiqué.

La société a conçu et imprimé toute la nouvelle monnaie du Sud Soudan depuis sa sécession de la République du Soudan en 2011.

De La Rue, qui lutte depuis plus de 200 ans contre la contrefaçon et la fraude, a connu des revers ces dernières années, notamment la perte d'un contrat de 400 millions de livres sterling (445 M€) pour les nouveaux passeports britanniques. Le groupe avait également fait l'objet de multiples avertissements sur les bénéfices et un endettement croissant.

Le directeur général, Clive Vacher, qui a pris ses fonctions à la fin de l'année dernière, a concédé en février qu'un travail "considérable" était nécessaire au sein de l'entreprise alors qu'il dévoilait des plans visant à améliorer la rentabilité en limitant les coûts et en investissant dans des billets en polymère.