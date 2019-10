De La Rue plc : sombre après un avertissement

La capitalisation du spécialiste britannique des billets de banque et des papiers d'identité De La Rue part en fumée à la Bourse de Londres, sur un plongeon de 25% à 138,90 GBp, après un retentissant avertissement sur les objectifs. L'entreprise a révélé ce matin que son résultat opérationnel du semestre clos le 28 septembre dernier se situera "dans la zone basse à moyenne à un chiffre en millions", ce qui peut se traduire par une fourchette 1 à 5 M£. En conséquence, "le résultat opérationnel ajusté de l'année 2019/2020 sera significativement plus faible que le marché ne l'attend", prévient le management, sans donner plus de détails. Un audit approfondi des activités est en cours et sera communiqué avec les résultats le 26 novembre.

L'action a perdu les deux-tiers de sa valeur en deux ans.