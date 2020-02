De La Rue plc : tente d'améliorer ses marges

En novembre dernier, De La Rue a mis en garde sur son avenir et a renoncé à son dividende après une série de revers, notamment des avertissements sur les bénéfices, une enquête sur la corruption au Soudan du Sud et la perte d'un contrat de 400 millions de livres pour les nouveaux passeports britanniques.

La société, qui détient le contrat de conception et de fabrication des nouveaux billets en polymère de la Banque d'Angleterre, a déclaré qu'elle visait des économies annuelles de 35 millions de livres (45,37 millions de dollars) à partir du second semestre 2020-21, en hausse par rapport à son objectif précédent de 20 millions de livres. Le plan de redressement prévoit la consolidation de l'entreprise en deux divisions, en se concentrant sur la demande croissante de monnaie polymère et sur son activité d'authentification, qui vise à tirer parti du fait que davantage de pays adoptent les timbres fiscaux sur le tabac pour se conformer aux règles de l'OMS.

"Je suis convaincu que c'est le bon plan pour De La Rue. Il y a beaucoup de travail à faire, et l'entreprise a un plan unique et ciblé, une équipe de direction totalement alignée et une structure grandement améliorée", a déclaré le directeur général Clive Vacher, un spécialiste du redressement qui a été nommé en octobre. La société a maintenu ses prévisions précédentes de bénéfices d'exploitation de 20 à 25 millions de livres pour l'ensemble de l'année 2019-20.