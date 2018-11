De'Longhi : Berenberg reste à l'achat après les trimestriels

21/11/2018 | 15:02

L'analyste Berenberg annonce maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre De'Longhi, après la publication par le fabricant italien d'appareils électroménagers de résultats au troisième trimestre marqués par une croissance organique 'solide'.



'Le troisième trimestre a fait état, une nouvelle fois, d'une croissance organique solide, et les perspectives sont encourageantes, avec une augmentation de la marge au quatrième trimestre, le plus important en termes de bénéfices', explique en effet le broker allemand.



Avec un objectif de cours maintenu à 31 euros, Berenberg décèle par ailleurs un potentiel de hausse de l'ordre de 37% et indique apprécier 'la position de leader de De'Longhi dans le secteur du café'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.