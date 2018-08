Dean Foods : abaisse sa fourchette cible de BPA annuelle

07/08/2018 | 14:42

A l'occasion de la publication de ses résultats de deuxième trimestre, Dean Foods indique abaisser sa fourchette cible de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année en cours, l'anticipant désormais entre 32 et 52 cents par action.



'Nous subissons une inflation hors produits laitiers frais significativement plus élevée que prévu, ainsi qu'un investissement continu des détaillants dans le label privé', explique le directeur général Ralph Scozzafava.



Le groupe agroalimentaire basé à Dallas a engrangé un BPA ajusté des opérations poursuivies de 16 cents au titre du trimestre écoulé, à comparer à 21 cents l'année dernière à la même époque, pour des revenus en hausse de 1% à 1,95 milliard de dollars.



