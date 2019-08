Dean Foods : des pertes accrues sur le deuxième trimestre

06/08/2019 | 13:17

Dean Foods a annoncé mardi que ses pertes s'étaient accrues au deuxième trimestre en raison de la baisse structurelle de la demande pour les produits laitiers.



Le groupe basé à Dallas (Texas) explique avoir pâti d'une pression sur ses volumes due à l'accélération du repli du marché du lait aux Etats-Unis.



Le propriétaire de la marque Organic Valley, qui emploie 15.000 personnes aux Etats-Unis, indique par ailleurs avoir souffert d'une hausse des prix du lait, une tendance qui devrait selon lui s'amplifier d'ici à la fin de l'année.



Sur le trimestre écoulé, sa perte opérationnelle s'est ainsi montée à 65 millions de dollars, soit 70 cents l'action, contre une perte de 42 millions de dollars -ou 46 cents par action - un an plus tôt.



S'il n'a pas fourni de perspectives, Dean Foods a confirmé que ses dépenses d'investissement se situeraient entre 95 et 110 million de dollars cette année.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.