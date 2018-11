Dean Foods : Jefferies n'est plus à 'achat'

08/11/2018 | 14:55

Jefferies dégrade sa recommandation sur Dean Foods de 'achat' à 'conserver' et réduit son objectif de cours de 13 à six dollar, 'étant donnée la faible visibilité sur le moment de l'inflexion des marges' et 'malgré une valorisation qui paraît attractive'.



S'il juge l'opportunité d'économies de coûts 'suffisante pour plus que compenser des vents contraires séculiers', une publication décevante lui fait penser que le redressement de marges prendra bien plus de temps à se concrétiser.



'Dans le même temps, l'activité concurrentielle demeure élevée, les déclins de volumes persistent et Dean Foods continue de perdre des parts', ajoute le broker dans le résumé de sa note sur le groupe agroalimentaire.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.