Debflex : Contrat d'acquisition en vue d'une prise de participation majoritaire de Legrand au capital de Debflex

COMMUNIQUE DE PRESSE

Feuquières-en-Vimeu, le 26 juillet 2018

Signature d'un contrat d'acquisition en vue d'une prise de participation majoritaire de Legrand au capital de Debflex

Après l'annonce le 19 juillet 2018 du projet d'acquisition par Legrand de 100% du capital de la société R. Finance SAS, actionnaire majoritaire de Debflex, et l'avis favorable rendu par le comité d'entreprise de Debflex sur cette opération le 20 juillet 2018, Debflex annonce la signature ce jour d'un contrat pour l'acquisition par Legrand de l'intégralité du capital de R. Finances SAS.

La finalisation de cette transaction, qui demeure soumise à certaines conditions suspensives d'usage, ainsi que celle de l'offre de rachat subséquente que Legrand a l'intention de lancer, directement ou indirectement, pour les actions Debflex non détenues par R. Finances, devraient intervenir d'ici la fin de l'année 2018.

Ce rapprochement viserait à compléter le dispositif de Legrand dans le segment porteur des travaux de bricolage en France en s'appuyant sur l'expertise spécifique développée par Debflex au cours de ses 70 années d'existence, et permettrait à Debflex d'accélérer encore son développement sur ses marchés.

A propos de Debflex (http://www.debflex.com) :

PME familiale implantée dans la Somme depuis 1948, Debflex est un acteur français de premier plan du matériel électrique dédié aux activités de bricolage. La largeur de son offre lui permet de couvrir l'ensemble des types de chantiers électriques. Debflex fait de la réponse client, de la facilité d'installation et de la qualité de ses produits ses priorités essentielles. Sa grande connaissance du marché du bricolage et son expérience accumulée, enrichie par une veille permanente, lui permettent d'accompagner ses clients au plus proche de leurs attentes et de l'évolution de leur activité. Debflex est coté sur Euronext Access Paris (code ISIN FR0010776658).

A propos de Legrand (http://www.legrand.com) :

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l'ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l'innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres - dont notamment des produits connectés Eliot à plus forte valeur d'usage. Legrand a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de plus de 5,5 milliards d'euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40 (code ISIN FR0010307819).

Contacts : Directeur Administratif et Financier : Eric Arnoux : Tel : 06 13 39 10 97 / e.arnoux@debflex.com

