AGO 28 juin 2019 : Avis de convocation 0 12/06/2019 | 15:17 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 12 juin 2019 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°70 Avis de convocation / avis de réunion 1902868 Page 1 12 juin 2019 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°70 DEDALUS FRANCE Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 32 211 105,35 euros Siège social : 22 avenue Galilée - 92350 Le Plessis Robinson 319 557 237 R.C.S Nanterre. AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 28 juin 2019 à 9h30*au 22 Avenue Galilée - 92350 LePlessis-Robinsonà l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : (*et non le 27 juin 2019 comme mentionné dans le Rapport Annuel 2018 publié le 30 avril 2019) Ordre du jour Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 Affectation du résultat de l'exercice Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d'un engagement pris au bénéfice de Monsieur Frédéric VAILLANT, Directeur Général, Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés et approbation d'un engagement pris au bénéfice de Monsieur Didier NEYRAT, Directeur Général Délégué, Renouvellement du cabinet ACTHEOS, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire Non renouvellement et non remplacement de Monsieur Antoine GENUYT aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant Nomination de Madame Elisabetta NATALI en qualité d'administrateur Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général Délégué Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Frédéric VAILLANT, Président du Directoire jusqu'au changement de gouvernance intervenu le 8 mars 2019 Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre

2018 à Monsieur Jean-Paul BOULIER, membre du Directoire jusqu'au changement de gouvernance intervenu le 8 mars 2019 Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce Pouvoirs pour les formalités -------------------------- L'assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. 1902868 Page 2 12 juin 2019 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°70 Seuls pourront participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 26 juin 2019 à zéro heure, heure de Paris : Soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ;

Soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. L'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l'assemblée, cette attestation de participation doit être transmise CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux en vue d'obtenir une carte d'admission ou présentée le jour de l'assemblée par l'actionnaire qui n'a pas reçu sa carte d'admission. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l'article L. 225-106 du Code de commerce ; Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; Voter par correspondance. Depuis le vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société (www.dedalus-france.fr). Les actionnaires au porteur peuvent demander par écrit à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy-les-Moulineaux de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de CACEIS Corporate Trust au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. Lorsque l'actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d'identité et le cas échéant de son attestation de participation, à l'adresse suivante : servicepresse@medasys.com. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les actionnaires ayant demandé l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour devront transmettre à servicepresse@medasys.comune nouvelle attestation justifiant de l'inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.dedalus-france.frdepuis le vingt et unième jour précédant l'assemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société (www.dedalus-france.fr). A compter de cette date et jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 24 juin 2019, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d'Administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l'article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante : servicepresse@medasys.com. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Conseil d'Administration 1902868 Page 3 La Sté Dedalus SA a publié ce contenu, le 12 juin 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le12 juin 2019 13:16:03 UTC. Document originalhttps://www.dedalus-france.fr/wp-content/uploads/2019/06/Bulletin-n%C2%B070-du-12-juin-2019.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/69FEF740F3B6381205203E6B16F21F306DBAFA56 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur DEDALUS FRANCE 15:17 AGO 28 JUIN 2019 : Avis de convocation PU 07/06 DEDALUS FRANCE : AGO 28 juin 2019 - Modalités de mise à disposition des document.. PU 29/05 DEDALUS FRANCE : Conseil du 16 mai 2019 - Engagements pris au bénéfice de Messie.. PU 24/05 DEDALUS FRANCE : Convocation Assemblée générale ordinaire CO 30/04 DEDALUS FRANCE : Chiffre d'affaires 4è trimestre CO 2018 DEDALUS FRANCE : Rapport annuel CO