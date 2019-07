Dedalus : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Le Plessis Robinson, le 9 juillet 2019 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société DEDALUS FRANCE à PORTZAMPARC Société de Bourse, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

184 615 titres DEDALUS FRANCE

36.827,93 €

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

187 517 titres DEDALUS FRANCE

35.722,72 €

A PROPOS

Dedalus France (anciennement Medasys) est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la biologie, anatomopathologie, génétique et de l’imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d’optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.

Cotée au Compartiment C d’Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Dedalus France emploie

400 collaborateurs et est présente en France, ainsi qu’en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis le 8 mars 2019, Medasys est devenue Dedalus France, membre à part entière d’un Groupe leader européen en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus dont le siège est basé à Florence en Italie compte 1 900 collaborateurs et est présent dans

25 pays.

CONTACT

DEDALUS FRANCE

SERVICE MARKETING COMMUNICATION

T. 01 75 60 91 00

E. servicepresse@medasys.com En savoir plus :

www.dedalus-france.fr

Twitter : Dedalus_France

LinkedIn : Dedalus-France

