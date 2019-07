Dedalus France : La société Dedalus France annonce l'acquisition de la société Web100T

Le Plessis Robinson, le 30 juillet 2019 – Dedalus France, partenaire clé des établissements de santé dans les domaines de l’échange et du partage de données, du dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (laboratoire, imagerie, pharmacie) et Dedalus, son actionnaire majoritaire, annoncent l’acquisition le 30 juillet 2019 de la société Web100T.

Présentation de Web100T – Intérêt de l’opération pour le groupe Dedalus

La société Web100T est une société d’édition de logiciels de gestion médico-administrative et médicale dédiés aux établissements de santé principalement privés (groupements régionaux ou nationaux).

L’acquisition d’un acteur majeur de l’édition de logiciels de gestion médico-administrative, qui développe en outre la solution PMSI la plus performante du marché, va permettre à Dedalus France de pénétrer le marché des établissements de santé privés en France.

Des synergies importantes ont été identifiées sur le plan de la stratégie produits telles que l’utilisation de la solution PMSI de Web100T qui sera intégrée dans l’offre Dedalus France, le développement de modules communs ou la promotion d’offres de Web100T sur la base installée de Dedalus ou inversement.

Selon Frédéric Gravereaux, l’actuel Président de Web100T, « Rejoindre le groupe Dedalus et ses ambitions est pour nous et nos clients une fantastique opportunité, conforme à notre stratégie et à notre position de leader sur le marché privé. C’est la certitude de continuer à accroitre notre avantage, construit sur nos atouts technologiques et notre expertise fonctionnelle, au moment où la consolidation de notre marché s’accélère et que nous devons servir de plus en plus de projets nationaux ».

Cette acquisition s’intègre parfaitement dans la stratégie D4 de Dedalus en termes d’interopérabilité et de rétrocompatibilité. Le groupe pourra ainsi bénéficier de solutions qui complèteront ses bases installées publiques et privées, en France mais également à l’international. Dans la pratique, Dedalus France va être en mesure de proposer rapidement cette intégration à l’ensemble de ses clients avec une mise en œuvre sans « big bang » et une équation financière optimisée.

« Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de Web100T au sein du groupe Dedalus. Notre nouvelle offre, représentée par la plateforme D4, bénéficiera grandement de l’expertise et des produits de Web100T. Au cours des quatre dernières années, Dedalus a réalisé de très importants investissements en R&D et des montants similaires ont étés prévus pour les années à venir, afin de garantir à nos clients l’état de l’art, tant sur le plan technique que fonctionnel, pour opérer une profonde transformation des solutions de santé. Nous préparons une révolution des logiciels cliniques. » déclare Giorgio Moretti, CEO Dedalus Group

Présentation et modalités de l’opération

Dedalus France a acquis l’intégralité des actions de Web100T, via sa holding Partners100T, sur la base d’une valeur d’entreprise de 26.000.000 euros.

Il est précisé que cette acquisition a fait l’objet d’une approbation préalable par le Conseil d’Administration de Dedalus France.



Financement

L’acquisition a été financée au moyen d’un prêt d’actionnaire consenti par Dedalus Italia au profit de Dedalus France à hauteur de 22.000.000 euros qui pourra être totalement ou partiellement converti en capital, ainsi que par des financements bancaires à hauteur de 4.000.000 euros.

Les principales caractéristiques du prêt d’actionnaire consenti par Dedalus Italia sont les suivantes :

Montant : 22.000.000,

Taux d’intérêt : 3,5 %, et

Maturité de l’avance en compte-courant : 10 ans

Les principales caractéristiques du financement bancaire CEPAL sont les suivantes :

Montant : 4.000.000,

Durée : 5 ans,

Taux d’intérêt moyen : 1,85 %,

Sûreté : Aucune

A PROPOS

Dedalus France (anciennement Medasys) est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la biologie, de l'anatomopathologie, de la génétique et de l’imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d’optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.

Cotée au Compartiment C d’Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Dedalus France emploie 400 collaborateurs et est présente en France, ainsi qu’en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis le 8 mars 2019, Medasys est devenue Dedalus France, membre à part entière d’un groupe leader européen en matière de solutions logicielles de Santé. Le groupe Dedalus dont le siège est basé à Florence en Italie compte 1 900 collaborateurs et est présent dans 25 pays.

CONTACT

DEDALUS FRANCE

SERVICE MARKETING COMMUNICATION

T. 01 75 60 91 00

E. servicepresse@dedalus-france.fr En savoir plus :

www.dedalus-france.fr

Twitter : Dedalus_France

LinkedIn : Dedalus-France

Pièce jointe