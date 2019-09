Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Dedalus France DEDAL FR0000052623 DEDALUS FRANCE (DEDAL) Ajouter à ma liste Gérer les listes Rapport Rapport Cours en clôture Euronext Paris - 10/06 0.324 0.00% 30/09 DEDALUS FRANCE : mise à disposition du rapport semestriel 2019 PU 30/09 DEDALUS FRANCE : Rapport financier semestriel 30 juin 2019 PU 30/09 DEDALUS FRANCE : - Rapport semestriel 2019 GL Synthèse Cotations Graphiques Actualités Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Dedalus France : Rapport financier semestriel 30 juin 2019 0 30/09/2019 | 23:13 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2019 Sommaire 1. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE 2019 1 1.1 FAITS MARQUANTS DU 1ERSEMESTRE 2019 1 1.2 ACTIVITE ET RESULTATS CONSOLIDES DU 1ERSEMESTRE 2019 1 1.2.1 Résultats consolidés 1 1.2.2 Etat de la situation financière consolidée 2 1.2.3 Tableau résumé des flux de trésorerie consolidés 2 1.2.4 Endettement financier consolidé net 2 1.3 FACTEURS DE RISQUES 3 1.4 TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 3 1.5 EFFECTIF 3 1.6 CAPITAL ET TITRES DE LA SOCIETE 3 1.6.1 Répartition du capital et droits de vote 3 1.6.2 Evolution du cours de l'action Dedalus France 4 1.7 EVENEMENTS POSTERIEURS AU 30JUIN 2019 4 1.8 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL CONSOLIDE 5 2. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES RESUMES AU 30JUIN 2019 6 2.1 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 6 2.2 ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 6 2.3 ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE 7 2.4 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 8 2.5 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 9 2.6 ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES RESUMES 10 2.6.1 Faits significatifs de la période 10 2.6.2 règles et méthodes comptables 10 2.6.3 Périmètre de consolidation au 30 juin 2019 11 2.6.4 Information sectorielle 11 2.6.5 Notes relatives au compte de résultat et à l'état du résultat global consolides 12 2.6.6 Notes relatives à l'état de la situation financière consolidée 14 2.6.7 Transactions avec les parties liées 19 2.6.8 Engagements hors bilan 19 2.6.9 Retraitement de l'information comparative 20 2.6.10 Evénements postérieurs au 30 Juin 2019 20 2.7 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2019 21 Rapport d'activité Semestriel 2019 1. RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE 2019 1.1FAITS MARQUANTS DU 1ERSEMESTRE 2019 Au 1ersemestre 2019, le Groupe Dedalus France a enregistré un chiffre d'affaires de 21 364 k€ à comparer à 13 794 k€ au 1ersemestre 2018. Cette progression de 55 % tient compte de la variation du périmètre avec l'entrée dans le Groupe en octobre 2018 des sociétés DL Santé et Dedalus C&G qui ont contribué au chiffre d'affaires consolidé à hauteur de 6 781 k€ au cours du 1ersemestre 2019. A périmètre constant le chiffre d'affaires du Groupe est en progression de 5,7 %. La prise de commande liée à l'implémentation des systèmes d'information des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) s'est maintenue à un niveau élevé au cours du semestre permettant ainsi à Dedalus France d'enregistrer un accroissement de la prise de commandes à fin juin de 17 % par rapport à fin juin de l'année 2018. Les journées D4 (D-for) Evolution organisées les 22 et 23 janvier 2019 à Paris ont marqué le lancement officiel de la nouvelle stratégie du Groupe dont les maîtres-mots sont la rétrocompatibilité et l'interopérabilité des systèmes. Face aux nouveaux enjeux du marché et aux besoins émergents des professionnels de santé, le Groupe a choisi d'adopter une approche intégrant de nouveaux modules intuitifs et ergonomiques. Cette approche permettra aux établissements d'évoluer en souplesse vers un système d'information présentant l'intérêt du modulaire et de l'intégré. Pensée pour répondre aux besoins de l'ensemble des établissements de santé, la stratégie D4 s'applique notamment aux Groupements Hospitaliers de Territoire confrontés aux problématiques de convergence, d'uniformisation des plateaux techniques, de partage de données, d'optimisation du circuit ville-hôpital. L'assemblée générale du 8 mars 2019 a adopté les résolutions relatives à la modification de la dénomination sociale de la société Medasys devenue Dedalus France et au changement de son mode d'administration et de direction par adoption de la forme de société anonyme à Conseil d'administration. Etape clef dans le processus de développement et de consolidation du Groupe Dedalus, ce changement de nom synonyme de croissance, de synergies et de performance, porte les nouvelles ambitions du Groupe. Fédératrice, cette identité impulse une nouvelle dynamique au Groupe en s'appuyant entre autres sur des processus communs, une communication homogène et des savoir-faire partagés. Elle s'inscrit pleinement dans la stratégie présentée au niveau national lors des journées D4 Evolution. Le 6 mai 2019, Frédéric Vaillant, Directeur Général de Dedalus France, a annoncé la création d'une division robotique. Cette décision démontre à nouveau l'investissement fort du groupe sur les plateaux techniques afin d'apporter aux GHT et aux groupes privés la bonne solution médico-financière ainsi qu'une démarche d'optimisation unique sur le marché. Le robot Pharmoduct change le paradigme et assure la continuité du circuit oncologique en optimisant de manière drastique le processus de préparation des traitements anticancéreux, en parfaite intégration avec le Système d'Information existant dans l'établissement de santé. 1.2 ACTIVITE ET RESULTATS CONSOLIDES DU 1ERSEMESTRE 2019 1.2.1RESULTATS CONSOLIDES Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe à fin juin 2019 s'établit à 21 364 k€ à comparer à 13 794 k€ au 1ersemestre 2018. Cette progression tient compte de la variation du périmètre avec l'entrée dans le Groupe en octobre 2018 des sociétés DL Santé et Dedalus C&G. Le résultat opérationnel courant est de <1 997> k€ au 1ersemestre 2019 à comparer à <648> k€ au 1ersemestre 2018. Le résultat net consolidé revenant au Groupe ressort à <1 988> k€ au 30 juin 2019. Le résultat net était de <743> k€ au 30 juin 2018. €'000 - Compte de résultat consolidé 30.06.2019 30.06.2018 (6 mois) (6 mois) Chiffre d'affaires 21 364 13 794 Autres produits ordinaires 53 10 Achats et variations de stocks <2 424> <1 461> Autres charges d'exploitation <4 151> <5 549> Impôts et taxes <735> <513> Charges de personnel <13 134> <7 546> Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions <2 970> 617 Résultat opérationnel courant <1 997> <648> Autres charges opérationnelles courantes 0 <88> Résultat opérationnel <1 997> <736> Résultat financier <149> <93> Impôts 158 86 Résultat net revenant au Groupe <1 988> <743> 1 Rapport d'activité Semestriel 2019 1.2.2ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE €'000 -Etat de la situation financière consolidée 30.06.2019 31.12.2018 retraité (1) Goodwill 21 060 20 934 Immobilisations incorporelles 14 240 14 997 Autres actifs non courants 6 225 2 575 Actifs d'impôts différés 2 999 2 995 Créances non courantes 1 885 2 648 Autres actifs courants 30 112 25 671 Trésorerie et équivalent de trésorerie 3 646 6 669 Total de l'actif 80 167 76 489 Capitaux propres part du Groupe 38 065 40 303 Passifs d'impôts différés 1 891 2 094 Emprunts et dettes financières non courants 7 764 7 839 Autres passifs non courants 3 553 3 379 Emprunts et dettes financières courants 6 280 3 491 Autres passifs courants 22 614 19 384 Total du passif 80 167 76 489 Endettement financier net 10 399 4 661 1.2.3 TABLEAU RESUME DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES €'000 - Tableau de flux de trésorerie consolidé résumé 30.06.19 30.06.18 31.12.2018 retraité (1) (6 mois) (6 mois) (12 mois) Résultat net revenant au Groupe <1 988> <743> 2 950 Capacité d'autofinancement * 802 <1 436> 5 199 Variation du besoin en fonds de roulement 1 546 3 080 <530> Flux de trésorerie d'exploitation 2 348 1 644 4 669 Prix d'acquisition des filiales net de la trésorerie acquise et incidence de périmetre <126> <13 959> Acquisitions d'immobilisations nettes de cession* <2 678> <2 330> <4 357> Crédit d'impôt recherche et subventions 300 468 702 Flux de trésorerie d'investissements nets <2 504> <1 862> <17 614> Flux de trésorerie de financement <2 882> <225> 13 497 Incidence des variations de change et divers 15 -1 111 Variation nette de la trésorerie <3 023> <444> 663 * dont charges activées 2 036 1879 3 688 1.2.4ENDETTEMENT FINANCIER CONSOLIDE NET €'000 Trésorerie et équivalents de trésorerie Concours bancaires Agios courus non échus Trésorerie nette Emprunts Passifs de loyers Dettes d'affacturage Financement des crédits d'impôt Compte courant Dedalus Italia Endettement financier brut courant Emprunts Passifs de loyers Compte courant Dedalus Italia 30.06.19 Variation 31.12.18 3 646 <3 023> 6 669 <272> <16> <256> <12> 8 <20> 3 362 <3 031> 6 393 <1 310> <153> <1 157> <696> <596> <100> <536> <284> <252> <1 266> 439 <1 705> <2 189> <2 189> 0 <5 997> <2 782> <3 215> <4 931> 517 <5 448> <2 833> <2 681> <152> 0 2 239 <2 239> Endettement financier brut non courant <7 764> 74 <7 839> Endettement financier brut <13 761> <2 708> <11 053> Endettement financier net <10 399> <5 739> <4 661> Les retraitements concernent l'allocation du prix d'acquisition des filiales DL Santé et Dedalus C&G et sont présentés au paragraphe 2.6.9. Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1erjanvier 2019. Conformément à la méthode de transition retenue, l'information comparative n'est pas retraitée. La variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie entre le 31.12.18 et le 30.06.19 est principalement liée aux avances de trésorerie de <2009>k€ versées à Dedalus Italia et à la baisse de la capacité d'autofinancement. La variation résiduelle de 2 Rapport d'activité Semestriel 2019 l'endettement financier net s'explique par la constatation au 30.06.19 des passifs de loyers dus aux bailleurs, conformément à la norme IFRS 16, pour <3 285> k€. Dans le cadre du regroupement des effectifs de DL Santé au sein du siège social de Dedalus France, cette dernière a souscrit au cours du 1ersemestre 2019 un emprunt de 300 k€ remboursable sur 5 ans pour financer l'aménagement de l'extension de ses locaux. Le montant des remboursements d'emprunts au cours du 1ersemestre 2019 s'élève à 694 k€. 1.3 FACTEURS DE RISQUES Les facteurs de risques sont identiques à ceux identifiés au paragraphe 1.8 du rapport annuel 2018. 1.4 TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES Le Groupe Dedalus France est consolidé dans les comptes consolidés du Groupe italien Dedalus Italia. les transactions avec Dedalus Italia, hormis les opérations commerciales courantes concernent les opérations liées aux conventions de trésorerie et d'assistance. Elles se résument comme suit : €'000 30.06.19 30.06.18 31.12.18 Dettes financières <2 189> <876> <2 239> Créances financières 2 031 0 0 Créances clients et comptes rattachés 383 408 371 Dettes fournisseurs et comptes rattachés <170> <359> <315> Total de la dette du Groupe Dedalus France 55 <827> <2 183> Achats et autres charges externes <345> <123> <427> Chiffre d'affaires 12 13 25 Produits financiers 9 0 0 Charges financières <39> <19> <89> Impact sur le résultat du Groupe Dedalus France <363> <129> <491> La dette financière de 2 189 k€ au 30 juin 2019 se rapporte au prêt consenti en octobre 2018 par Dedalus Italia à Dedalus France dans le cadre de l'acquisition des filiales DL Santé et Dedalus C&G. Ce prêt est rémunéré au taux de 3,5% l'an. Au cours du 1ersemestre 2019, le Groupe Dedalus France a consenti des avances en faveur de Dedalus Italia de 2 M€ rémunérées au taux de 3% l'an. - les autres opérations Au titre du contrat de services conclu avec Monsieur Christian Le Dorze, Vice-Président du Conseil d'administration de Dedalus France, le montant inscrit en charge au 1ersemestre 2019 s'établit à 20 k€. Au cours du 1ersemestre 2019, aucune autre opération n'a été conclue avec un membre des organes de direction ou un actionnaire ayant une influence notable sur le Groupe. 1.5 EFFECTIF Au 30 juin 2019, l'effectif du Groupe Dedalus France (hors stagiaire et contrat d'apprentissage) est de 413 collaborateurs à comparer à 252 collaborateurs à fin juin 2018 et à 399 fin décembre 2018 dont 146 provenant de l'entrée au cours du second semestre 2018 des sociétés DL Santé et Dedalus C&G dans le périmètre du Groupe. 1.6 CAPITAL ET TITRES DE LA SOCIETE 1.6.1REPARTITION DU CAPITAL ET DROITS DE VOTE Le capital social de la société est de 32 211 105,35 €. Il est divisé en 112 589 629 actions. A la connaissance de la société, l'actionnariat de Dedalus France au 30 juin 2019 était le suivant : Actionnaires Nombre d'actions % du capital Droits de vote % des droits de réels vote réels Dedalus Italia 92 130 041 81,83% 92 130 041 82,01% Consorts Hofmann 1 778 000 1,58% 1 778 000 1,58% Management 1 086 826 0,97% 1 086 826 0,97% Salariés 292 516 0,26% 292 516 0,26% Public 17 057 470 15,15% 17 057 470 15,18% Actions propres détenues par Dedalus France 244 776 0,22% Total 112 589 629 100% 112 344 853 100% A la connaissance de la société, aucun autre actionnaire ne détient, directement ou indirectement, seul ou de concert, plus de 5% du capital ou droits de vote de la société. 3 Rapport d'activité Semestriel 2019 1.6.2EVOLUTION DU COURS DE L'ACTION DEDALUS FRANCE Source : Euronext 1.7 EVENEMENTS POSTERIEURS AU 30JUIN 2019 Dedalus France a annoncé le 30 juillet 2019 l'acquisition de la société Web100T. Web100T est une société d'édition de logiciels de gestion médico-administrative et médicale dédiés aux établissements de santé principalement privés (groupements régionaux ou nationaux). L'acquisition d'un acteur majeur de l'édition de logiciels de gestion médico-administrative, qui développe en outre la solution PMSI la plus performante du marché, va permettre à Dedalus France d'entrer de plain-pied sur le secteur des établissements de santé privés en France. Des synergies importantes ont été identifiées sur le plan de la stratégie produits. Cette acquisition s'intègre parfaitement dans la stratégie D4 de Dedalus en termes d'interopérabilité et de rétrocompatibilité. Le groupe pourra ainsi bénéficier de solutions qui complèteront ses bases installées publiques et privées, en France mais également à l'international. Dedalus France a acquis l'intégralité des actions de Web100T, via sa holding Partners100T, sur la base d'une valeur d'entreprise de 26 000 000 euros. Il est précisé que cette acquisition a fait l'objet d'une approbation préalable par le Conseil d'Administration de Dedalus France. L'acquisition a été financée au moyen d'un prêt d'actionnaire consenti par Dedalus Italia au profit de Dedalus France à hauteur de 22 000 000 euros qui pourra être totalement ou partiellement converti en capital, ainsi que par des financements bancaires à hauteur de 4 000 000 euros. Les principales caractéristiques du prêt d'actionnaire consenti par Dedalus Italia sont les suivantes : Montant : 22 000 000 euros,

Taux d'intérêt : 3,5 %, et

Maturité de l'avance en compte-courant : 10 ans Les principales caractéristiques du financement bancaire CEPAL sont les suivantes : Montant : 4 000 000 euros,

Durée : 5 ans,

Taux d'intérêt moyen : 1,85 %,

Sûreté : Aucune Aucun autre évènement significatif n'est intervenu depuis le 30 juin 2019. 4 Rapport d'activité Semestriel 2019 1.8 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL CONSOLIDE J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Le Plessis-Robinson, le 11 septembre 2019 Frédéric Vaillant Directeur Général 5 Rapport Financier Semestriel 2019 2. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES RESUMES AU 30JUIN 2019 2.1 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 30.06.2019 30.06.2018 €'000 (6 mois) (6 mois) & Chiffre d'affaires 2.6.4.1 21 364 13 794 Autres produits ordinaires 53 10 Achats et variations de stocks <2 424> <1 461> Autres charges d'exploitation 2.6.5.1 <4 151> <5 549> Impôts et taxes <735> <513> Charges de personnel 2.6.5.2 <13 134> <7 546> Dotations et reprises aux amort. et aux provisions 2.6.5.3 <2 970> 617 Résultat opérationnel courant <1 997> <648> Autres charges opérationnelles <88> Résultat opérationnel <1 997> <736> Produits financiers 2.6.5.4 64 19 Charges financières 2.6.5.4 <213> <113> Résultat financier 2.6.5.4 <149> <93> Résultat avant impôts <2 146> <830> Impôt différé 2.6.5.5 158 86 Résultat net revenant au Groupe 2.6.4.2 <1 988> <743> Résultat de base revenant au Groupe par action (en €) 2.6.5.6 <0,02> <0,01> Résultat dilué revenant au Groupe par action (en €) 2.6.5.6 <0,02> <0,01> 2.2 ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE Résultat net de l'ensemble consolidé 2.6.4.2 <1 988> <743> Réévaluation des engagements de retraite <180> 17 Ecarts de conversion 1 Résultat global de l'ensemble consolidé <2 167> <726> Résultat global revenant aux minoritaires Résultat global revenant au groupe <2 167> <726> Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1erjanvier 2019. Conformément à la méthode de transition retenue, l'information comparative n'est pas retraitée. Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 6 Rapport Financier Semestriel 2019 2.3 ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE €'000 & 30.06.2019 31.12.2018 retraité (1) ACTIF Goodwill 2.6.6.1 21 060 20 934 Immobilisations incorporelles 2.6.6.2 14 240 14 997 Immobilisations corporelles 2.6.6.3 4 736 1 274 Actifs financiers non courants 2.6.6.4 1 489 1 301 Actifs d'impôts différés 2.6.6.5 2 999 2 995 Créances non courantes 2.6.6.6 1 885 2 648 Total actif non courant 46 410 44 149 Stocks et en-cours 82 130 Clients 2.6.6.7 24 468 22 264 Autres créances courantes 2.6.6.8 5 562 3 277 Trésorerie et équivalent de trésorerie 3 646 6 669 Total actif courant 33 757 32 340 Total de l'actif 80 167 76 489 PASSIF Capital 2.6.6.9 32 211 32 211 Primes 11 228 11 228 Réserves <3 387> <6 087> Ecarts de conversion 1 Résultat de l'exercice 2.6.4.2 <1 988> 2 950 Capitaux propres part du Groupe 2.5 38 065 40 303 Provisions 2.6.6.10 267 181 Provisions pour engagements de retraite 2.6.6.11 2 770 2 563 Passifs d'impôts différés 2.6.6.12 1 891 2 094 Emprunts et dettes financières non courants 2.6.6.14 7 764 7 839 Autres dettes non courantes 2.6.6.15 517 635 Total passif non courant 13 208 13 312 Emprunts et dettes financières courants 2.6.6.16 6 280 3 491 Dettes fournisseurs 2.6.6.17 4 553 3 860 Autres dettes courantes 2.6.6.18 18 062 15 524 Total passif courant 28 894 22 875 Total du passif 80 167 76 489 Les retraitements concernent l'allocation du prix d'acquisition des filiales DL Santé et Dedalus C&G et sont présentés au paragraphe 2.6.9. Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1erjanvier 2019. Conformément à la méthode de transition retenue, l'information comparative n'est pas retraitée. Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 7 Rapport Financier Semestriel 2019 2.4 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 30.06.2019 30.06.2018 31.12.2018 retraité ( 1) €'000 § (6 mois) (6 mois) (12 mois) Résultat net de l'ensemble consolidé <1 988> <743> 2 950 Dotations et reprises aux amortissements et provisions 2.6.5.3 2 986 <598> 1 683 Charges d'intérêts financiers 2.6.5.4 193 91 293 Charges (produits) d'impôts <158> <86> <2 896> Autres élimination des éléments sans incidence sur la trésorerie 12 3 464 Capacité d'autofinancement générée par l'activité 1 045 <1 336> 5 494 Coût de l'endettement financier 2.6.5.4 <243> <100> <295> Impôt payé Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier et impôt 802 <1 436> 5 199 Variation des stocks et encours 126 <10> <20> Variation des créances clients <2 170> 1 993 <991> Variation des autres créances 478 929 1 230 Variation des fournisseurs et comptes rattachés 692 <694> <580> Variation des autres dettes 2 420 862 <169> Variation calculée du besoin en fonds de roulement 1 546 3 080 <530> Variation de la trésorerie issue de l'activité 2 348 1 644 4 669 Production immobilisée d'actifs incorporels 2.6.6.2 <2 037> <1 879> <3 688> Crédit d'impôt recherche et subventions rattachés aux immobilisations 300 468 702 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles 2.6.6.3 <497> <393> <535> Acquisitions d'actifs financiers non courants 2.6.6.4 <144> <80> <134> Prix d'acquisition des filiales net de la trésorerie acquise <14 209> Incidence des variations de périmetre <126> 250 Variation de la trésorerie issue des investissements <2 504> <1 862> <17 614> Remboursements d'emprunts <694> <143> <384> Remboursements de passifs de loyers <326> Souscriptions d'emprunts 321 500 4 611 Remboursements des financements des créances de Crédit d'Impôt <1 023> <881> Financement des créances de Crédit d'Impôt 526 526 Remboursement des financements court terme <199> <106> <950> Remboursements d'actifs financiers 15 22 Souscriptions des financements court terme 37 Prêts court terme à la société mère Dedalus Italia <2 000> Apport en compte courant de la société mère Dedalus Italia 19 11 089 Remboursement du compte courant de la société mère Dedalus Italia <9 707> Augmentation de capital 9 165 Cessions (acquisitions) d'actions d'autocontrôle 1 2 <9> Variation de la trésorerie issue du financement <2 882> <225> 13 497 Incidence des variations de change, et divers 15 <1> 111 Variation nette de la trésorerie <3 023> <444> 663 Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à l'ouverture 6 669 6 006 6 006 Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la clôture 3 646 5 562 6 669 Décomposition de la variation de trésorerie <3 023> <444> 663 Les retraitements concernent l'allocation du prix d'acquisition des filiales DL Santé et Dedalus C&G et sont présentés au paragraphe 2.6.9. Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1erjanvier 2019. Conformément à la méthode de transition retenue, l'information comparative n'est pas retraitée. Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 8 Rapport Financier Semestriel 2019 2.5 VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES €'000 Capital Réserves Actions Réserves et Ecart de social liées au auto résultats réévaluation capital contrôle consolidés engagements retraite Capitaux Capitaux Total Ecart de propres propres part capitaux conversion part du des propres Groupe Minoritaires Capitaux propres retraités au 01.01.18 23 282 10 993 <104> <6 496> 497 <1> 28 171 0 28 171 Opérations sur autocontrôle 2 <1> 1 1 Résultat net du 1ersemestre 18 <743> <743> <743> Réévaluation des engagements de retraite 17 17 17 Variation de la différence de conversion 0 0 Résultat Global <743> 17 0 <726> 0 <726> Capitaux propres au 30.06.18 23 282 10 993 <102> <7 240> 514 <1> 27 446 0 27 446 Capitaux propres au 31.12.18 32 211 11 228 <113> <3 505> 529 0 40 350 0 40 350 Amortissements des éléments identifiables du prix d'acquisition des filiales acquises (1) <48> <48> <48> Capitaux propres retraités au 31.12.2018 32 211 11 228 <113> <3 553> 529 0 40 302 0 40 302 Impact IFRS 16 première application (2) <71> <71> <71> Capitaux propres au 01.01.19 32 211 11 228 <113> <3 624> 529 0 40 231 0 40 231 Opérations sur autocontrôle 10 <8> 2 2 Résultat net du 1ersemestre 19 <1 988> <1 988> <1 988> Réévaluation des engagements de retraite <179> <179> <179> Variation de la différence de conversion 1 1 1 Résultat Global <1 988> <179> 1 <2 166> 0 <2 166> Capitaux propres au 30.06.19 32 211 11 228 <103> <5 620> 350 1 38 067 0 38 067 l'impact de l'allocation du prix d'aquisition des filiales acquises en 2018 est présenté au paragraphe 2.6.9. les capitaux propres d'ouverture au 1 er janvier 2019 ont été retraités de l'impact des dispositions de la norme IFRS 16 appliquées par le Groupe pour la première fois à cette date sans ajustement sur les comparatifs. Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés. 9 Rapport Financier Semestriel 2019 2.6 ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES RESUMES Les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2019 ainsi que l'annexe y afférente ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 11 septembre 2019. Les états financiers sont exprimés en milliers d'Euros, sauf indication contraire. Dedalus France est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la biologie, de l'anatomopathologie, de la génétique et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts. Dedalus France S.A. est une société de droit français dont les titres sont négociés sur le compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique DEDAL - code ISIN FR0000052623) et dont le siège social est 22 avenue Galilée à Le Plessis-Robinson- 92350 - France. 2.6.1FAITS SIGNIFICATIFS DE LA PERIODE Au 1ersemestre 2019, le Groupe Dedalus France a enregistré un chiffre d'affaires de 21 364 k€ à comparer à 13 794 k€ au 1ersemestre 2018. Cette progression de 55 % tient compte de la variation du périmètre avec l'entrée dans le Groupe en octobre 2018 des sociétés DL Santé et Dedalus C&G qui ont contribué au chiffre d'affaires consolidé à hauteur de 6 781 k€ au cours du 1ersemestre 2019. A périmètre constant le chiffre d'affaires du Groupe est en progression de 5,7 %. La prise de commande liée à l'implémentation des systèmes d'information des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) s'est maintenue à un niveau élevé au cours du semestre permettant ainsi à Dedalus France d'enregistrer un accroissement de la prise de commandes à fin juin de 17 % par rapport à fin juin de l'année 2018. L'assemblée générale du 8 mars 2019 a adopté les résolutions relatives à la modification de la dénomination sociale de la société Medasys devenue Dedalus France et au changement de son mode d'administration et de direction par adoption de la forme de société anonyme à Conseil d'administration. Etape clef dans le processus de développement et de consolidation du Groupe Dedalus, ce changement de nom synonyme de croissance, de synergies et de performance, porte les nouvelles ambitions du Groupe. Fédératrice, cette identité impulse une nouvelle dynamique au Groupe en s'appuyant entre autres sur des processus communs, une communication homogène et des savoir-faire partagés. Elle s'inscrit pleinement dans la stratégie présentée au niveau national lors des journées D4 Evolution. 2.6.2REGLES ET METHODES COMPTABLES Les états financiers consolidés résumés au 30 juin 2019 sont établis en conformité avec la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées par l'IASB telles qu'adoptées par l'Union Européenne et d'application obligatoire au 1erjanvier 2019. A l'exception des mentions ci-après, les méthodes comptables retenues pour les présents états financiers intermédiaires sont les mêmes que celles qui étaient appliquées aux états financiers consolidés du Groupe pour l'exercice clos au 31 décembre 2018. A ce titre, ils doivent être lus conjointement avec les états financiers du 31 décembre 2018. Le Groupe a appliqué pour la première fois la norme IFRS 16 Contrats de location applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, elle introduit pour le preneur un modèle unique de comptabilisation au bilan des contrats de location. Le preneur comptabilise un actif « droit d'utilisation » qui représente son droit d'utiliser l'actif sous-jacent, et un passif de loyers au titre de son obligation à payer le loyer. Selon ce modèle, la dotation aux amortissements de l'actif est comptabilisée en charge opérationnelle et le coût de la dette envers le bailleur en charge financière. Le Groupe a choisi d'utiliser les deux exemptions permises par la norme en continuant de constater une charge de loyer opérationnelle pour les contrats d'une durée inférieure à 12 mois ou ceux dont l'actif sous-jacent est de faible valeur. Le Groupe applique la norme IFRS 16 dans ses comptes consolidés à partir du 1er janvier 2019 selon la méthode rétrospective simplifiée. Selon cette méthode, l'effet de la première application de la norme est comptabilisé dans les capitaux propres consolidés au 1er janvier 2019 sans retraitement des périodes comparatives. Le tableau ci-après résume les effets de l'adoption de la norme IFRS 16 sur l'état de la situation financière consolidé et le compte de résultat consolidé du semestre clos le 30 juin 2019 : en k€ Base IFRS 16 Impact ouverture au 30-juin-19 1er janvier 2019 Achats et charges externes 282 Dotations aux amortissements <274> Resultat opérationnel courant 8 Intérêts financiers <27> Résultat net revant au Groupe <19> Immobilisations corporelles brutes 4 080 3 177 Amortissements des immo.corporelles <885> <611> Total actif courant 3 195 2 566 Total de l'actif 3 195 2 566 Capitaux propres part du Groupe <90> <71> Total passif courant 604 468 Total passif non courant 2 681 2 169 Total du passif 3 195 2 566 10 Rapport Financier Semestriel 2019 Les autres normes et amendements aux normes IFRS, applicables au 1ersemestre 2019, n'ont pas eu d'impact sur les états financiers consolidés résumés du Groupe au 30 juin 2019 : Amendements à IFRS 9, Instruments financiers : Clause de remboursement anticipé prévoyant une compensation négative,

Interprétation IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux,

Amendements à IAS 19, Avantages du personnel : modification, réduction ou liquidation de plans,

Amendements à IAS 28, Intérêts à long terme dans des entités associées et des coentreprises,

Améliorations annuelles des IFRS du cycle 2015-2017. Les normes publiées par l'IASB mais non encore approuvées par l'Union Européenne ne devrait pas avoir d'impacts significatifs sur les états financiers liés à l'application de ces normes. 2.6.3PERIMETRE DE CONSOLIDATION AU 30JUIN 2019 2.6.3.1 ORGANIGRAMME DL Santé acquise le 4 octobre 2018, (2)Infologic acquise le 16 octobre 2018, a pris la dénomination de Dedalus C&G à cette même date, La société Netika SAS acquise le 28 juillet 2017 a pris la dénomination de Dedalus Biologie le 29 mars 2019, non comprise dans le périmètre de consolidation, (5)en sommeil depuis l'exercice 2001, (6)en cours de constitution. Toutes les sociétés comprises dans le périmètre clôturent leur exercice au 31 décembre et procèdent à un arrêté de leurs comptes semestriels au 30 juin. Les sociétés du Groupe dans lesquelles la société mère Dedalus France exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif sont consolidées. Le pourcentage d'intérêts et de contrôle ainsi que la méthode de consolidation des filiales sont identiques à ceux du 31 décembre 2018. Toutefois, les comptes consolidés du Groupe au 30 juin 2018 ne comprennent pas les comptes des filiales DL Santé et Dedalus C&G acquises en octobre 2018. 2.6.4INFORMATION SECTORIELLE Les secteurs opérationnels à partir desquels l'information est revue sont géographiques et présentés comme suit : 2.6.4.1 REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES €'000 30.06.19 30.06.18 France 19 547 91,5% 12 622 91,5% Europe 1 165 5,5% 708 5,1% Amérasie 105 0,5% 8 0,1% Afrique - Proche-Orient 547 2,6% 456 3,3% Total 21 364 100% 13 794 100% Au 1er semestre 2019, le Groupe Dedalus France a enregistré un chiffre d'affaires de 21 364 k€ à comparer à 13 794 k€ au 1er semestre 2018. Cette progression de 55 % tient compte de la variation du périmètre avec l'entrée dans le Groupe en octobre 2018 des sociétés DL Santé et Dedalus C&G qui ont contribué au chiffre d'affaires consolidé à hauteur de 6 781 k€ au cours du 1ersemestre 2019. A périmètre constant le chiffre d'affaires du Groupe est en progression de 5,7 %. Le Groupe n'a pas de dépendance significative à l'égard de ses clients. Aucun client externe ne représente individuellement 10 % ou plus du chiffre d'affaires consolidé du Groupe. 11 Rapport Financier Semestriel 2019 2.6.4.2 REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU RESULTAT NET PART DU GROUPE €'000 30.06.19 30.06.18 France <1 848> 93,0% <763> 102,7% Europe <122> 6,1% 25 -3,4% Afrique - Proche-Orient <18> 0,9% <5> 0,7% Total <1 988> 100% <743> 100% Les autres informations requises par la norme IFRS 8 au titre des actifs et passifs sectoriels et des éléments de produits et charges listés par la norme ne sont pas fournies car non revues par le principal décideur opérationnel. 2.6.5NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT ET A L'ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDES 2.6.5.1 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION €'000 30.06.19 30.06.18 Eau et électricité 11 6 Fournitures administratives et petit matériel 100 33 Sous traitance administrative 88 72 Location mobilière ou immobilière 495 370 Entretiens et réparations 98 75 Assurances 65 51 Honoraires 965 850 Publicité 529 308 Frais postaux et de télécommunications 124 85 Frais de déplacements, missions et réceptions 1 284 841 Services bancaires 58 61 Créances clients irrécouvrables 2 696 Différence de conversion 7 35 Divers 327 67 Total 4 151 5 549 A périmètre constant la variation des autres charges d'exploitation entre le 30.06.18 et le 30.06.19 est principalement liée aux créances de clients irrécouvrables. La contribution aux autres charges d'exploitation des sociétés acquises en octobre 2018 représente 940 k€ au 1ersemestre 2019. Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1ERjanvier 2019. Conformément à la méthode de transition retenue, l'information comparative n'est pas retraitée. L'impact positif sur la charge de loyer au 1ersemestre 2019 s'élève à 282 k€. 2.6.5.2 CHARGES DE PERSONNEL ET EFFECTIF €'000 30.06.19 30.06.18 Salaires 10 560 6 579 Charges sociales 4 213 2 617 Total charges de personnel 14 773 9 196 Salaires attachés aux frais de développement capitalisés <1 160> <1 137> Charges sociales attachées aux frais de développement capitalisés <479> <513> Charges de personnel attachées aux frais de développement capitalisés <1 639> <1 650> Salaires nets 9 400 5 442 Charges sociales nettes 3 734 2 104 Charges de personnel nettes des charges liées à la production d'actif 13 134 7 546 Le montant total des coûts de personnel, avant imputation de la production immobilisée, est de 14 773 k€ au 30 juin 2019 à comparer à 9 196 k€ au 30 juin 2018. La variation qui s'élève à 5 577 k€ est principalement due à la contribution des filiales acquises en octobre 2018 qui représente 4 425 k€. La différence correspond à l'accroissement des effectifs sur la période. Au 30 juin 2019, l'effectif du Groupe Dedalus France (hors stagiaire et contrat d'apprentissage) est de 413 collaborateurs à comparer à 252 collaborateurs à fin juin 2018 et à 399 fin décembre 2018 dont 146 provenant de l'entrée au cours du second semestre 2018 des sociétés acquises. Les charges générées par les indemnités de départ en retraite se sont élevées à 10 k€ au 1ersemestre 2019 contre 19 k€ au 1ersemestre 2018. 12 Rapport Financier Semestriel 2019 2.6.5.3 DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS €'000 30.06.19 30.06.18 Dotations aux amortissements sur immobilisations 2 985 2 085 Dotations pour dépréciation des actifs circulants 287 149 Reprises de dépréciation des actifs circulants <398> <2 833> Dotations aux provisions 179 97 Reprises des provisions <83> <116> Dotations et reprises opérationnelles 2 970 <617> Dotations aux provisions financières 16 18 Dotations et reprises financières 16 18 Total 2 986 <598> Les dotations aux amortissements sur immobilisations pour 2 985 k€ au 30.06.2019 comprennent à hauteur de 715 k€ l'amortissement des actifs incorporels identifiés lors de l'allocation du prix d'acquisition des filiales acquises, il représentait 300 k€ au 30.06.2018. Les dotations aux amortissements comprennent également 274 k€ pour les passifs de loyers constatés pour la première fois au 01.01.19 conformément à la norme IFRS 16. Au 30 juin 2019, les dotations pour dépréciation des actifs circulants pour 287 k€ concernent les créances clients. Les reprises de dépréciation des actifs circulants pour 398 k€ se rapportent aux créances clients pour 321 k€ et aux stocks pour 77 k€. Les dotations aux provisions pour risques et charges opérationnelles pour 179 k€ se rapportent pour 102 k€ à des litiges prudhommaux et à 77 k€ aux indemnités de départ à la retraite. Les reprises aux provisions pour risques et charges opérationnelles de 83 k€ concernent les indemnités de départ à la retraite pour 67 k€ et un litige prud'homal pour 16 k€. 2.6.5.4 RESULTAT FINANCIER €'000 30.06.19 30.06.18 Produits financiers d'actualisation des éléments d'actifs 50 9 Gains de change 5 3 Autres produits financiers 9 7 Produits financiers 64 19 Intérêts financiers <193> <91> Pertes de change <4> <3> Dotations aux provisions pour risques financiers <16> <18> Charges financières <213> <113> Total <149> <93> L'augmentation des intérêts financiers entre le 30.06.18 et le 30.06.19 pour 102 k€ s'explique principalement par l'augmentation des intérêts des emprunts liés aux opérations d'acquisition d'octobre 2018, à la contribution des sociétés acquises et à l'application de la norme IFRS 16 au 01.01.19. 2.6.5.5 IMPOT Le produit d'impôt différé pour 158 k€ se rapportent aux amortissements des éléments amortissables affectés aux goodwill des sociétés acquises en 2017 et 2018. Au 31.12.2018, le produit d'impôt pour 2 896 k€ correspondait principalement à la reconnaissance des impôts différés actifs pour 2995 k€. Au 31.12.2018, les résultats fiscaux prévisionnels des filiales acquises en 2017 et en 2018 (Dedalus Biologie, DL Santé et Dedalus C&G) sur la durée du Business Plan du Groupe (3ans) étaient suffisants pour constater la reconnaissance d'un impôt différé actif de 2 995 k€. Au 30.06.2019, l'analyse des résultats prévisionnels ont conduit à maintenir ce niveau d'impôts différés actif. Le report déficitaire non activé de Dedalus France au 30.06.2019 s'élève à 15 237 k€. Les sociétés Dedalus France et ses filiales françaises ont opté pour l'intégration fiscale. 2.6.5.6 RESULTAT PAR ACTION REVENANT AU GROUPE €'000 30.06.19 30.06.18 Nombre d'actions en circulation en début d'exercice 112 589 629 81 377 650 Incidence pondérée de l'autocontrôle <244 776> <197 779> Augmentation pondérée du nombre d'actions en circulation Nombre d'actions prises en compte pour le calcul du résultat par action 112 344 853 81 179 871 Résultat de base revenant au Groupe par action en € <0,02> <0,01> Nombre d'actions prises en compte pour le calcul du résultat par action 112 344 853 81 179 871 Nombre d'actions susceptibles d'être créées Nombre d'actions prises en compte pour le calcul du résultat dilué par action 112 344 853 81 179 871 Résultat dilué revenant au Groupe par action en € <0,02> <0,01> 13 Rapport Financier Semestriel 2019 2.6.6NOTES RELATIVES A L'ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE 2.6.6.1 GOODWILL (€'000) Dépréciations Valeur Brute Dépréciations Valeur nette Valeur Brute cumulés au Valeur nette retraitée (1) cumulés au retraitée (1) Activité au 30.06.19 30.06.19 au 30.06.19 au 31.12.18 31.12.18 au 31.12.18 Dedalus C&G Biologie 3 801 3 801 3 801 3 801 DL Santé Biologie 6 750 6 750 6 624 6 624 Dedalus Biologie SAS Biologie 7 079 1 184 5 895 7 079 1 184 5 895 Mexys SAS Santé 881 881 0 881 881 0 Activités Thales Santé 772 772 772 772 Saric International Biologie 5 122 1 280 3 842 5 122 1 280 3 842 Total 24 405 3 345 21 060 24 279 3 345 20 934 Les retraitements concernent l'allocation du prix d'acquisition des filiales DL Santé et Dedalus C&G et sont présentés au paragraphe 2.6.9. La valeur nette comptable des goodwill est revue au minimum une fois par an et lorsque des événements ou des circonstances indiquent qu'une réduction de valeur est susceptible d'être intervenue. De tels événements ou circonstances sont liés à des changements significatifs défavorables présentant un caractère durable et affectant soit l'environnement économique, soit les hypothèses ou objectifs retenus à la date d'acquisition. Une perte de valeur est constatée lorsque la valeur recouvrable des actifs testés devient durablement inférieure à leur valeur nette comptable. Au 30 juin 2019, le Groupe n'a pas identifié d'indice de perte de valeur sur les goodwill. 2.6.6.2 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES €'000 31.12.17 Acquisitions Cessions Var.périmètre Autres Retraitements 31.12.18 (1) retraité (1) Frais de développement 28 702 2 986 <54> 2 900 32 <2 900> 31 666 Concessions et droits similaires 2 860 4 <116> 1 032 3 328 7 108 Autres immobilisations incorporelles 3 905 4 <2 012> 2 506 4 403 Valeurs brutes 35 467 2 994 <2 181> 3 932 32 2 934 43 177 €'000 31.12.17 Dotations Reprises Var.périmètre Autres Autres 31.12.18 retraité (1) Frais de développement 21 621 3 515 <54> 1 893 <2 017> 24 959 Concessions et droits similaires 1 254 496 <116> 750 134 2 518 Autres immobilisations incorporelles 2 467 192 <2 012> 56 703 Amortissements et dépréciations 25 342 4 203 <2 181> 2 644 <1 827> 28 180 Valeurs nettes 10 125 <1 209> 1 288 32 4 761 14 997 €'000 31.12.18 Acquisitions Cessions 30.06.19 retraité (1) Frais de développement 31 666 1 737 33 403 Concessions et droits similaires 7 108 1 <148> 6 961 Autres immobilisations incorporelles 4 403 4 403 Valeurs brutes 43 177 1 738 <148> 44 767 €'000 31.12.18 Dotations Reprises 30.06.19 retraité (1) Frais de développement 24 959 1 698 26 656 Concessions et droits similaires 2 518 587 <148> 2 957 Autres immobilisations incorporelles 703 211 914 Amortissements et dépréciations 28 180 2 495 <148> 30 527 Valeurs nettes 14 997 <757> 14 240 Les retraitements concernent l'allocation du prix d'acquisition des filiales DL Santé et Dedalus C&G et sont présentés au paragraphe 2.6.9. Les travaux de développement de logiciels activés sont constitués exclusivement de charges directes du personnel et accessoirement des sous-traitants affectés aux projets. Ils sont amortis linéairement sur une durée de trois ans suivant l'année de leur activation. 14 Rapport Financier Semestriel 2019 2.6.6.3 IMMOBILISATIONS CORPORELLES €'000 31.12.17 Acquisitions Cessions Var.périmètre Autres 31.12.18 Construction 188 188 Immobilisations en cours 32 <32> 0 Autres immobilisations corporelles 2 187 527 <403> 2 440 4 751 Valeurs brutes 2 407 527 <403> 2 440 <32> 4 939 €'000 31.12.17 Dotations Reprises Var.périmètre Autres 31.12.18 Construction 57 5 62 Autres immobilisations corporelles 1 638 262 <400> 2 103 3 603 Amortissements et dépréciations 1 695 267 <400> 2 103 3 665 Valeurs nettes 712 260 <3> 337 <32> 1 274 €'000 31.12.18 Acquisitions Cessions Var.périmètre Autres (1) 30.06.19 Construction 188 902 3 177 4 267 Autres immobilisations corporelles 4 751 495 <392> 4 854 Valeurs brutes 4 939 1 397 <392> 3 177 9 121 €'000 31.12.18 Dotations Reprises Var.périmètre Autres (1) 30.06.19 Construction 62 276 610 948 Autres immobilisations corporelles 3 603 214 <380> 3 437 Amortissements et dépréciations 3 665 490 <380> 610 4 385 Valeurs nettes 1 274 907 <12> 2 567 4 736 la colonne autres pour une valeur nette de 2 567 k€ inscrite en construction correspond principalement aux droits d'utilisation des actifs loués de bureaux. Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er janvier 2019. Conformément à la méthode de transition retenue, l'information comparative n'est pas retraitée. Les autres immobilisations corporelles comprennent les installations, le mobilier de bureau, le matériel informatique et 4 véhicules. Les mouvements des autres immobilisations corporelles sont liés à l'installation de la filiale DL Santé au siège de Dedalus France. 2.6.6.4 ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS €'000 31.12.17 Acquisitions Cessions Var.périmètre Autres (1) 31.12.18 Titres de participations non consolidés 20 1 21 Prêts 536 49 <1> 3 3 590 Dépôts et cautionnements 519 85 106 710 Valeurs brutes 1 075 134 <1> 110 3 1 321 €'000 31.12.17 Dotations Reprises Var.périmètre Autres (1) 31.12.18 Titres de participations non consolidés 20 20 Amortissements et dépréciations 20 20 Valeurs nettes 1 055 134 <1> 110 3 1 301 €'000 31.12.18 Acquisitions Cessions Var.périmètre Autres (1) 30.06.19 Titres de participations non consolidés 21 21 Prêts 590 81 50 721 Dépôts et cautionnements 710 63 <6> 767 Valeurs brutes 1 321 144 <6> 0 50 1 509 €'000 31.12.18 Dotations Reprises Var.périmètre Autres (1) 30.06.19 Titres de participations non consolidés 20 20 Amortissements et dépréciations 20 20 Valeurs nettes 1 301 144 <6> 0 50 1 489 la colonne « Autres » pour 50 k€ correspond à l'effet d'actualisation. Les prêts pour 721 k€ se rapportent à un prêt participatif de 50 k€, aux prêts au personnel pour 5 k€ et aux prêts action logement pour 665 k€. Les dépôts et cautionnements pour 767 k€ au 30.06.2019 correspondent pour 471 k€ au fonds de garantie constitué par la société d'affacturage, pour 50 k€ aux garanties liées aux avances court terme accordées par la Bpifrance et pour 247 k€ aux dépôts de garantie liés aux baux commerciaux. 2.6.6.5 ACTIFS D'IMPOTS DIFFERES Les actifs d'impôts différés correspondent à ceux constatés au 31.12.2018 sur la base les résultats fiscaux prévisionnels des filiales acquises en 2017 et en 2018 (Dedalus Biologie, DL Santé et Dedalus C&G) et sur la durée du Business Plan du Groupe (3ans). Ceux-ci étaient suffisants pour constater la reconnaissance d'un impôt différé actif de 2 995 k€. Au 30.06.2019, l'analyse des résultats prévisionnels ont conduit à maintenir ce niveau d'impôts différés actif. 15 Rapport Financier Semestriel 2019 2.6.6.6 CREANCES NON COURANTES Les créances de crédits d'impôts pour 1885 k€ au 30 juin 2019 correspondent aux crédits d'impôt recherche (CIR) constatés au titre du 1ersemestre 2019, des exercices 2018, 2017 et aux crédits d'impôt compétitivité d'emploi. 2.6.6.7 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES €'000 30.06.19 31.12.18 Clients 11 246 9 799 Factures à établir 12 613 11 989 Clients et factures à établir douteux 4 010 3 912 Total brut 27 869 25 700 Dépréciation pour créances douteuses 3 401 3 436 Total net 24 468 22 264 Les factures à établir concernent les projets clients à long terme. Elles sont enregistrées lorsque la facturation n'est pas en phase avec l'avancement des travaux. L'encours des créances cédées dans le cadre du contrat d'affacturage s'élève à 4 405 k€ au 30 juin 2019, contre 4 249 k€ au 30 juin 2018. La quasi-totalité des risques et avantages attachés à ces créances est transférée et les créances sont en conséquence décomptabilisées. 2.6.6.8 AUTRES CREANCES COURANTES €'000 30.06.19 31.12.18 Avoirs non parvenus et acomptes versés 117 86 Créances sur personnel et organismes sociaux 77 30 Créances et crédits d'impôts 1577 1648 Créances TVA 590 446 Débiteurs divers 406 324 Avance en compte courant Dedalus Italia 2009 Produits à rcevevoir 2 55 Charges constatées d'avance 792 697 Total brut 5 571 3 286 Dépréciation 9 9 Total net 5 562 3 277 La variation des autres créances entre le 31.12.18 et le 30.06.19 s'explique principalement par les avances consenties par le Groupe Dedalus France à la société mère Dedalus Italia pour 2 009 k€. 2.6.6.9 CAPITAUX PROPRES Le capital social de la société est de 32 211 105,35 €. Il est divisé en 112 589 629 actions. Il n'existe pas de plan d'incitation du personnel portant sur des titres de la société. Aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices. 2.6.6.10 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES €'000 31.12.18 Dotation Reprise Var.périmètre 30.06.19 Litiges Prud'hommaux 163 102 16 249 Risque clients 18 18 Total 181 102 16 0 267 La dotation aux provisions pour 102 k€ constatée au premier semestre 2019 se rapporte principalement à un contentieux avec un salarié. 2.6.6.11 PROVISIONS POUR ENGAGEMENT DE RETRAITES €'000 30.06.19 31.12.18 Valeur actualisée des engagements à l'ouverture 2 563 1 463 Variation de périmètre 1 193 Coûts financiers 19 21 Coûts des services rendus de la période 8 <81> Valeur actualisée projetée des engagements à la clôture 2 590 2 596 Gain ou perte actuariel de la période lié aux changements d'hypothèses 180 <33> Valeur actualisée des engagements à la clôture 2 770 2 563 Les entités concernées sont : Dedalus France, Dedalus Biologie, Dedalus C&G et DL Santé. 16 Rapport Financier Semestriel 2019 Les principales hypothèses retenues pour le calcul de la provision sont les suivantes : le montant des engagements de retraite est évalué en retenant une hypothèse de départ à la retraite comprise entre 64 ans et 66 ans pour les « cadres » et 62 ans à 64 ans pour les « non-cadres »,

non-cadres », le taux de revalorisation des salaires est de 2,8 % (non-cadres) et de 1,8 % (cadres) pour Dedalus France et de 1,5% pour les filiales,

(non-cadres) et de 1,8 % (cadres) pour Dedalus France et de 1,5% pour les filiales, le taux d'inflation retenu est identique à 2 %,

le taux d'actualisation Iboxx € Corporates AA10+ est de 0,77 % en juin 2019. Il était de 1,57 % en décembre 2018,

le taux de charges sociales retenu pour les périodes présentées est de 44,3 % au 30 juin 2019 et de 45 % en décembre 2018,

le coefficient de présentéisme est fonction du turn-over par classes d'âge,

turn-over par classes d'âge, l'espérance de vie des bénéficiaires a été intégrée dans le calcul en différenciant les hommes et les femmes avec la prise en compte de la table de mortalité TF 00-02. Sauf précisions contraires, ces hypothèses sont identiques sur les périodes présentées. 2.6.6.12 ENDETTEMENT FINANCIER Au 30 juin 2019, l'endettement financier net consolidé se décompose comme suit : €'000 30.06.19 Variation 31.12.18 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 646 <3 023> 6 669 Concours bancaires <272> <16> <256> Agios courus non échus <11> 9 <20> Trésorerie nette 3 363 <3 030> 6 393 Emprunts <1 310> <153> <1 157> Passifs de loyers <696> <596> <100> Dettes d'affacturage <536> <284> <252> Financement des crédits d'impôt <1 266> 439 <1 705> Compte courant Dedalus Italia <2 189> <2 189> Endettement financier brut courant <5 997> <2 782> <3 215> Emprunts <4 930> 518 <5 448> Passifs de loyers <2 833> <2 681> <152> Compte courant Dedalus Italia 2 239 <2 239> Endettement financier brut non courant <7 763> 75 <7 839> Endettement financier brut <13 760> <2 707> <11 053> Endettement financier net <10 397> <5 737> <4 661> Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er janvier 2019. Conformément à la méthode de transition retenue, l'information comparative n'est pas retraitée. La variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie entre le 31.12.18 et le 30.06.19 est principalement liée aux avances de trésorerie de <2009>k€ versées à Dedalus Italia et à la baisse de la capacité d'autofinancement. La variation résiduelle de l'endettement financier net s'explique par la constatation au 30.06.19 des passifs de loyers dus aux bailleurs, conformément à la norme IFRS 16, pour <3 285> k€. ECHEANCES DES EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES Nature du financement Etablissement bancaire Taux Dernière Motant à Montants dus A moins A plus d'un échéance l'origine au 30.06.19 d'un an an (en euros) Dedalus France Financement du Credit d'impot recherche Bpifrance variable Euribor 1 mois + 1 318 735 318 735 - Dedalus France Financement du Credit d'impot compétitivité emploi Bpifrance variable Euribor 1 mois + 3 946 774 946 774 - Euribor 3 mois + 1,1 Dedalus France Financement de l'encours clients cédé reclassé en compte client Factofrance variable taux minimum 1,7% 536 444 536 444 - Dedalus France Financement de l'encours clients cédé reclassé en compte client Bpifrance variable Euribor 1 mois + 1 0 - Dedalus France Prêt aménagement sieège social CE Auvergne et limousin fixe 1,10% 05/06/24 300 000 300 000 58 688 241 312 Dedalus France Credit court terme LCL variable 25 853 25 853 0 tous Interets courus Divers fixe 25 858 25 858 - Dedalus France Convention de trésorerie Dedalus Italia fixe 3,50% 2 189 096 2 189 096 - Dedalus France Prêt à l'innovation Bpifrance fixe 0,00% 31/03/24 1 750 000 1 662 500 350 000 1 312 500 Dedalus France Financement matériel informatique Crédit bail fixe 179 136 84 201 94 935 Dedalus France Financement matériel de transport Crédit bail fixe 64 458 7 662 56 796 Dedalus France Prêt aménagement LCL fixe 1,30% 16/04/23 500 000 402 579 98 694 303 885 Dedalus France Passifs dus aux bailleurs commerciaux Divers fixe 3 285 151 603 849 2 681 302 Dedalus France Financement de l'acquisition de Dedalus C&G (ex Infologic) LCL fixe 1,95% 04/10/24 1 000 000 921 052 160 219 760 833 Dedalus France Financement de l'acquisition de DL Santé LCL fixe 1,95% 16/10/24 1 000 000 921 052 160 219 760 833 Dedalus France Financement de l'acquisition de DL Santé et de Dedalus C&G CE Auvergne et limousin fixe 1,85% 05/11/24 2 000 000 1 841 662 321 093 1 520 569 Mexys Financement de l'immeuble Nagelmackers fixe 4,15% 01/05/21 190 000 31 189 15 969 15 220 Mexys Credit court terme Nagelmackers fixe 9,60% 246 169 246 169 - Dedalus Biologie indemnité transactionnel netika distribution CCM St Jean fixe 2,05% 05/12/21 113 639 110 708 2 931 Dedalus Biologie Financement de véhicules CCM St Jean fixe 0,40% 05/11/19 62 350 12 182 12 182 - Dedalus Biologie Financement de véhicules CCM St Jean fixe 0,75% 05/03/22 21 404 19 639 7 095 12 544 Total 14 043 168 6 279 507 7 763 661 17 Rapport Financier Semestriel 2019 2.6.6.13 PASSIFS D'IMPOTS DIFFERES Les passifs d'impôts différés pour 1891 k€ sont liés aux amortissements des éléments amortissables affectés aux goodwill des sociétés acquises en 2017 et 2018. Ils représentaient 870 k€ au 31.12.18. 2.6.6.14 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES NON COURANTS €'000 30.06.19 31.12.18 Emprunts auprès d'établissements de crédit 4 930 5 448 Passifs de loyers 2 834 152 Compte courant Dedalus Italia 2 239 Total 7 764 7 839 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1erjanvier 2019. Conformément à la méthode de transition retenue, l'information comparative n'est pas retraitée. Ce qui explique la variation des passifs de loyers entre le 31.12.18 et le 30.06.19. Le compte courant de la société mère Dedalus Italia au 31.12.2018 pour 2 239 k€ a été reclassé en dettes courantes au 30.06.2019. 2.6.6.15AUTRES DETTES NON COURANTES 30.06.19 31.12.18 Avances subventions 417 435 Divers 100 200 Total 517 635 2.6.6.16 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES COURANTS €'000 30.06.19 31.12.18 Emprunts auprès d'établissements de crédit 1 310 1 157 Passifs de loyers 696 100 Financement des créances d'impôt 1 266 1 705 Dettes sur créances cédées en affacturage 536 252 Concours bancaires 272 256 Agios courus non échus 11 20 Compte courant Dedalus Italia 2 189 - Total 6 280 3 491 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er janvier 2019. Conformément à la méthode de transition retenue, l'information comparative n'est pas retraitée. Ce qui explique la variation des passifs de loyers entre le 31.12.18 et le 30.06.19. L'essentiel des crédits court terme est basé sur le taux de l'Euribor. L'intégralité de l'endettement est en euro. Le compte courant court-terme de la société mère Dedalus Italia qui s'élève à 2 189 k€ au 30.06.2019 est lié au solde du prêt lié au financement des acquisitions d'octobre 2018 classé en dettes financières courantes au 31.12.2018. Il est rémunéré au taux annuel de 3,5 % l'an. Un emprunt de 300 k€ a été souscrit au cours du 1ersemestre 2019 pour financer les travaux d'aménagement des locaux de DL Santé dont le siège social a été transféré au Plessis-Robinson 92350. Ce prêt est remboursable sur 5 ans et est rémunéré au taux de 1,10 %. 2.6.6.17 DETTES FOURNISSEURS €'000 30.06.19 31.12.18 Fournisseurs 1 666 1 618 Effets à payer 144 89 Fournisseurs factures non parvenues 2 743 2 153 Total 4 553 3 860 18 Rapport Financier Semestriel 2019 2.6.6.18 AUTRES DETTES COURANTES €'000 30.06.19 31.12.18 Avances et acomptes reçus 581 680 Clients créditeurs 16 16 Clients avoirs à établir 120 64 Personnel, rémunérations et charges dues 3 012 3 171 Organismes sociaux 2 619 3 168 Etat, impôt société 104 105 Etat, TVA 4 573 4 469 Etat, charges à payer 662 703 Créditeurs divers 466 164 Divers 41 17 Produits constatés d'avance 5 867 2 968 Total 18 062 15 524 Le compte Etat, TVA au 30 juin 2019 comprend 2 271 k€ de TVA sur les factures à établir. La juste valeur de ces passifs est équivalente à leur valeur comptable. Les produits constatés d'avance concernent les contrats de maintenance et les projets clients à long terme. Ils sont enregistrés lorsque la facturation réalisée n'est pas en phase avec l'avancement des travaux. 2.6.7TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES Le Groupe Dedalus France est consolidé dans les comptes consolidés du Groupe italien Dedalus Italia S.p.A. Les transactions avec Dedalus, hormis les opérations commerciales courantes concernent les opérations liées aux conventions de trésorerie et d'assistance. Elles se résument comme suit : €'000 30.06.19 30.06.18 31.12.18 Dettes financières <2 189> <876> <2 239> Créances financières 2 031 Créances clients et comptes rattachés 383 408 371 Dettes fournisseurs et comptes rattachés <170> <359> <315> Total de la dette du Groupe Dedalus France 55 <827> <2 183> Achats et autres charges externes <345> <123> <427> Chiffre d'affaires 12 13 25 Produits financiers 9 Charges financières <39> <19> <89> Impact sur le résultat du Groupe Dedalus France <363> <129> <491> La dette financière de 2 189 k€ au 30 juin 2019 se rapporte au prêt consenti en octobre 2018 par Dedalus Italia à Dedalus France dans le cadre de l'acquisition des filiales DL Santé et Dedalus C&G. Ce prêt est rémunéré au taux de 3,5% l'an. Au cours du 1er semestre 2019, le Groupe Dedalus France a consentie une avance en faveur de Dedalus Italia de 2 M€ rémunérée au taux de 3% l'an. - les autres opérations Au titre du contrat de services conclu avec Monsieur Christian Le Dorze, Vice-Président du Conseil d'administration de Dedalus France, le montant inscrit en charge au 1er semestre 2019 s'établit à 20 k€. Au cours du 1er semestre 2019, aucune autre opération n'a été conclue avec un membre des organes de direction ou un actionnaire ayant une influence notable sur le Groupe. 2.6.8ENGAGEMENTS HORS BILAN 2.6.8.1 ENGAGEMENTS DONNES €'000 30.06.19 31.12.18 Gage du fonds de commerce Mexys au profit de Delta Lloyd en garantie du crédit CT 150 150 Garantie hypothècaire sur le prêt immobilier de Mexys 190 190 Engagements donnés en faveur des bailleurs 3 064 Garantie sur contrats clients 78 50 Total 418 3 454 Au 30.06.2019, les engagements en faveur des bailleurs des Locaux ont été retraités conformément à IFRS 16. 19 Rapport Financier Semestriel 2019 Il n'existe pas d'engagements commerciaux ou contractuels significatifs. Tous les engagements hors bilan significatifs figurent ci- dessus. 2.6.8.2 ENGAGEMENTS REÇUS €'000 30.06.19 31.12.18 Contre garantie reçue de la Coface sur les contrats clients 62 40 Total 62 40 2.6.9 RETRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPARATIVE 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 publié total retraitements DL Santé retraitements Dedalus C&G retraitements retraité Valeur nette valeur brute Amort. (1) total valeur brute Amort. total valeur brute Amort. (1) total Valeur nette Goodwill 24 519 <1 692> <1 893> <3 585> <2 579> <2 579> 887 <1 893> <1 006> 20 934 Immobilisations incorporelles 10 236 2 934 1 827 4 761 3 488 <111> 3 377 <554> 1 938 1 384 14 997 Frais de développement 7 590 <2 900> 2 017 <883> 0 <2 900> 2 017 <883> 6 707 Concessions et droits similaires 1 396 3 328 <134> 3 194 1 275 <62> 1 213 2 053 <72> 1 981 4 590 Autres immobilisations incorporelles 1 250 2 506 <56> 2 450 2 213 <49> 2 164 293 <7> 286 3 700 Passifs d'impôts différés <870> <1 242> 18 <1 224> <909> 31 <878> <333> <13> <346> <2 094> Résultat net 2 998 <48> <80> 32 2 950 (1) dont amortissements à l'ouverture <1 893> <1 893> 2.6.10EVENEMENTS POSTERIEURS AU 30 JUIN 2019 Dedalus France a annoncé le 30 juillet 2019 l'acquisition de la société Web100T. Web100T est une société d'édition de logiciels de gestion médico-administrative et médicale dédiés aux établissements de santé principalement privés (groupements régionaux ou nationaux). L'acquisition d'un acteur majeur de l'édition de logiciels de gestion médico-administrative, qui développe en outre la solution PMSI la plus performante du marché, va permettre à Dedalus France d'entrer de plain-pied sur le secteur des établissements de santé privés en France. Des synergies importantes ont été identifiées sur le plan de la stratégie produits. Cette acquisition s'intègre parfaitement dans la stratégie D4 de Dedalus en termes d'interopérabilité et de rétrocompatibilité. Le groupe pourra ainsi bénéficier de solutions qui complèteront ses bases installées publiques et privées, en France mais également à l'international. Dedalus France a acquis l'intégralité des actions de Web100T, via sa holding Partners100T, sur la base d'une valeur d'entreprise de 26 000 000 euros. Il est précisé que cette acquisition a fait l'objet d'une approbation préalable par le Conseil d'Administration de Dedalus France. L'acquisition a été financée au moyen d'un prêt d'actionnaire consenti par Dedalus Italia au profit de Dedalus France à hauteur de 22 000 000 euros qui pourra être totalement ou partiellement converti en capital, ainsi que par des financements bancaires à hauteur de 4 000 000 euros. Les principales caractéristiques du prêt d'actionnaire consenti par Dedalus Italia sont les suivantes : Montant : 22 000 000 euros,

Taux d'intérêt : 3,5 %, et

Maturité de l'avance en compte-courant : 10 ans Les principales caractéristiques du financement bancaire CEPAL sont les suivantes : Montant : 4 000 000 euros,

Durée : 5 ans,

Taux d'intérêt moyen : 1,85 %,

Sûreté : Aucune Aucun autre évènement significatif n'est intervenu depuis le 30 juin 2019. 20 Rapport Financier Semestriel 2019 2.7 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2019 Dedalus France S.A. Siège social : 22, avenue Galilée - 92350 Le Plessis-Robinson Capital social : €.32 211 105,35 Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle 2019 Période du 1 er janvier 2019 au 30 juin 2019 Mesdames, Messieurs les Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées générales et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes consolidés semestriels résumés de la société Dedalus France S.A., relatifs à la période du 1 er janvier 2019 au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

janvier 2019 au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes consolidés semestriels résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'administration.Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. I - Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes consolidés semestriels résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.6.2 Règles et méthodes comptables » de l'annexe aux comptes consolidés semestriels résumés qui expose notamment l'adoption au 1 er janvier 2019 de la norme IFRS16 « Contrats de location ». II - Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes consolidés semestriels résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés semestriels résumés. Paris La Défense, le 30 septembre 2019 Paris, le 30 septembre 2019 KPMG Audit Actheos Département de KPMG S.A. Xavier Troupel Géraldine Blin Associé Associée 21 La Sté Dedalus SA a publié ce contenu, le 30 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le30 septembre 2019 21:12:05 UTC. Document originalhttp://docs.publicnow.com/viewDoc.asp?filename=39878EXTD57321F71D2C6D8B15543395C591126F39E03BA1_F816481397381BC8DF3E575900846FF61DB42CCA.PDF Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/D57321F71D2C6D8B15543395C591126F39E03BA1 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur DEDALUS FRANCE 30/09 DEDALUS FRANCE : mise à disposition du rapport semestriel 2019 PU 30/09 DEDALUS FRANCE : Rapport financier semestriel 30 juin 2019 PU 30/09 DEDALUS FRANCE : - Rapport semestriel 2019 GL 30/09 DEDALUS FRANCE : Chiffre d'affaires et résultats consolidés du 1er semestre 2019 GL 31/07 EN DIRECT DES MARCHES : L'Oréal, Airbus, Air France, BNP, EssilorLuxottica, A.. 30/07 DEDALUS FRANCE : La société Dedalus France annonce l'acquisition de la société W.. GL 09/07 DEDALUS FRANCE : Bilan semestriel du contrat de liquidité S1 2019 PU 09/07 DEDALUS : Bilan semestriel du contrat de liquidité GL 28/06 DEDALUS FRANCE : Compte-rendu de l'Assemblée générale CO 12/06 AGO 28 JUIN 2019 : Avis de convocation PU Données financières (EUR) CA 2019 29,5 M EBIT 2019 1,40 M Résultat net 2019 0,20 M Dette 2019 21,5 M Rendement 2019 - PER 2019 - PER 2020 - VE / CA2019 2,31x VE / CA2020 - Capitalisation 46,6 M Graphique DEDALUS FRANCE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 0,50 € Dernier Cours de Cloture 0,42 € Ecart / Objectif Haut 20,0% Ecart / Objectif Moyen 20,0% Ecart / Objectif Bas 20,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Frédéric Vaillant Chairman-Management Board & CEO Christian Le Dorze Chairman-Supervisory Board Didier Neyrat Chief Operating Officer Frédéric Seillier Director-Finance & Administration Jean-Noël Hayart Technical Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DEDALUS FRANCE 0.00% 51 ORACLE CORPORATION 19.80% 177 551 INTUIT 33.70% 68 449 SERVICENOW INC 40.56% 46 914 CONSTELLATION SOFTWARE INC. 49.96% 20 999 PAYCOM SOFTWARE INC 68.56% 11 899