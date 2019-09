Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Dedalus France DEDAL FR0000052623 DEDALUS FRANCE (DEDAL) Ajouter à ma liste Gérer les listes Rapport Rapport Cours en clôture Euronext Paris - 10/06 0.324 0.00% 30/09 DEDALUS FRANCE : mise à disposition du rapport semestriel 2019 PU 30/09 DEDALUS FRANCE : Rapport financier semestriel 30 juin 2019 PU 30/09 DEDALUS FRANCE : - Rapport semestriel 2019 GL Synthèse Cotations Graphiques Actualités Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Dedalus France : mise à disposition du rapport semestriel 2019 0 30/09/2019 | 23:43 Envoyer par e-mail :

Communiqué de presse Chiffre d'affaires et résultats consolidés du 1er semestre 2019. Le Plessis Robinson, 30 septembre 2019, Dedalus France, partenaire clé des établissements de santé dans les domaines de l'échange et du partage de données, du dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (laboratoire, imagerie, pharmacie) annonce son chiffre d'affaires et son résultat pour le premier semestre 2019. La répartition du chiffre d'affaires par zone géographique se décompose comme suit : €'000 30.06.19 30.06.18 (6 mois) (6 mois) France 19 547 91,5% 12 622 91,5% Europe 1 165 5,5% 708 5,1% Amérasie 105 0,5% 8 0,1% Afrique - Proche-Orient 547 2,6% 456 3,3% Total 21 364 100% 13 794 100% Faits marquants du premier semestre 2019 Au premier semestre 2019, le Groupe Dedalus France a enregistré un chiffre d'affaires de 21 364 k€ à comparer à 13 794 k€ au premier semestre 2018. Cette progression de 55 % tient compte de la variation du périmètre avec l'entrée dans le Groupe en octobre 2018 des sociétés DL Santé et Dedalus C&G, qui ont contribué au chiffre d'affaires consolidé à hauteur de 6 781 k€ au cours du premier semestre 2019. A périmètre constant le chiffre d'affaires du Groupe est en progression de 5,7 %. La prise de commande liée à l'implémentation des systèmes d'information des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) s'est maintenue à un niveau élevé au cours du semestre, permettant ainsi Dedalus France d'enregistrer un accroissement de la prise de commandes à fin juin de 17 % par rapport à fin juin de l'année 2018. L'assemblée générale du 8 mars 2019 a adopté les résolutions relatives à la modification de la dénomination sociale de la société Medasys - devenue Dedalus France - et au changement de son mode d'administration et de direction par adoption de la forme de société anonyme à Conseil d'administration. Etape clef dans le processus de développement et de consolidation du Groupe Dedalus, ce changement de nom, synonyme de croissance, de synergies et de performance, porte les nouvelles ambitions du Groupe. Fédératrice, cette identité impulse une nouvelle dynamique au Groupe en s'appuyant entre autres sur des processus communs, une communication homogène et des savoir-faire partagés. Elle s'inscrit pleinement dans la stratégie présentée au niveau national lors des journées D4 Evolution. Le 6 mai 2019, Frédéric Vaillant, Directeur Général de Dedalus France, a annoncé la création d'une division robotique. Cette décision démontre à nouveau l'investissement fort du groupe sur les plateaux techniques afin d'apporter aux GHT et aux groupes privés la bonne solution médico-financière ainsi qu'une démarche d'optimisation unique sur le marché. Le robot Pharmoduct change le paradigme et assure la continuité du circuit oncologique en optimisant de manière drastique le processus de préparation des traitements anticancéreux, en parfaite intégration avec le Système d'Information existant dans l'établissement de santé. Résultats du 1ersemestre 2019 Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe à fin juin 2019 s'établit à 21 364 k€, à comparer à 13 794 k€ au premier semestre 2018. Le résultat opérationnel courant est de <1 997> k€ au premier semestre 2019, à comparer à <648> k€ au premier semestre 2018. Le résultat net consolidé revenant au Groupe ressort à <1 988> k€ au 30 juin 2019. Le résultat net était de <743> k€ au 30 juin 2018. €'000 - Compte de résultat consolidé 30.06.2019 30.06.2018 (6 mois) (6 mois) Chiffre d'affaires 21 364 13 794 Autres produits ordinaires 53 10 Achats et variations de stocks <2 424> <1 461> Autres charges d'exploitation <4 151> <5 549> Impôts et taxes <735> <513> Charges de personnel <13 134> <7 546> Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions <2 970> 617 Résultat opérationnel courant <1 997> <648> Autres charges opérationnelles courantes 0 <88> Résultat opérationnel <1 997> <736> Résultat financier <149> <93> Impôts 158 86 Résultat net revenant au Groupe <1 988> <743> 2 La situation financière résumée et l'endettement financier du Groupe s'établissent comme suit au 30 juin 2019 : €'000 -Etat de la situation financière 30.06.2019 31.12.2018 consolidée retraité (1) Goodwill 21 060 20 934 Immobilisations incorporelles 14 240 14 997 Autres actifs non courants 6 225 2 575 Actifs d'impôts différés 2 999 2 995 Créances non courantes 1 885 2 648 Autres actifs courants 30 112 25 671 Trésorerie et équivalent de trésorerie 3 646 6 669 Total de l'actif 80 167 76 489 Capitaux propres part du Groupe 38 065 40 303 Passifs d'impôts différés 1 891 2 094 Emprunts et dettes financières non courants 7 764 7 839 Autres passifs non courants 3 553 3 379 Emprunts et dettes financières courants 6 280 3 491 Autres passifs courants 22 614 19 384 Total du passif 80 167 76 489 Endettement financier net 10 399 4 661 €'000 - Tableau de flux de trésorerie consolidé résumé 30.06.19 30.06.18 31.12.2018 retraité (1) (6 mois) (6 mois) (12 mois) Résultat net revenant au Groupe <1 988> <743> 2 950 Capacité d'autofinancement * 802 <1 436> 5 199 Variation du besoin en fonds de roulement 1 546 3 080 <530> Flux de trésorerie d'exploitation 2 348 1 644 4 669 Prix d'acquisition des filiales net de la trésorerie acquise et <126> <13 959> incidence de périmètre Acquisitions d'immobilisations nettes de cession* <2 678> <2 330> <4 357> Crédit d'impôt recherche et subventions 300 468 702 Flux de trésorerie d'investissements nets <2 504> <1 862> <17 614> Flux de trésorerie de financement (2) <2 882> <225> 13 497 Incidence des variations de change et divers 15 -1 111 Variation nette de la trésorerie <3 023> <444> 663 * dont charges activées 2 036 1879 3 688 Les retraitements concernent l'allocation du prix d'acquisition des filiales DL Santé et Dedalus C&G et sont présentés au paragraphe 2.6.9. du rapport semestriel. Les 2 882 k€ du 30.06.2019 comprennent une avance de trésorerie de 2 009 k€ versées à Dedalus Italia. Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1erjanvier 2019. Conformément à la méthode de transition retenue, l'information comparative n'est pas retraitée. 3 La variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie entre le 31.12.18 et le 30.06.19 est principalement liée aux avances de trésorerie de <2009>k€ versées à Dedalus Italia et à la baisse de la capacité d'autofinancement. La variation résiduelle de l'endettement financier net s'explique par la constatation au 30.06.19 des passifs de loyers dus aux bailleurs, conformément à la norme IFRS 16, pour <3 285> k€. Dans le cadre du regroupement des effectifs de DL Santé au sein du siège social de Dedalus France, cette dernière a souscrit au cours du premier semestre 2019 un emprunt de 300 k€ remboursable sur 5 ans pour financer l'aménagement de l'extension de ses locaux. Le montant des remboursements d'emprunts au cours du 1ersemestre 2019 s'élève à 694 k€. Comme chaque année, nous attendons un second semestre au niveau commercial très important. Plusieurs GHT vont rendre leurs décisions sur le déploiement du Dossier Patient Informatisé en début de quatrième trimestre. De même, à l'export, des prévisions encourageantes nous permettent d'envisager une très belle fin d'année. Avec l'arrivée le 30 juillet 2019 de Web100T dans le Groupe, l'intégration très rapide de ses solutions de la WebSuite, présentée lors de notre Club Utilisateurs, nous ouvre de nouvelles portes de progression à court terme sur la Gestion Administrative du Patient. La situation financière détaillée au 30 juin 2019 est présentée dans le rapport financier semestriel disponible sur le site de Dedalus France www.dedalus-france.frrubrique informations financières / information réglementée / Rapports Semestriels. A PROPOS Dedalus France (anciennement Medasys) est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la biologie, anatomopathologie, génétique et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts. Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Dedalus France emploie 400 collaborateurs et est présente en France, ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis le 8 mars 2019, Medasys est devenue Dedalus France, membre à part entière d'un Groupe leader européen en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus dont le siège est basé à Florence en Italie compte 1 900 collaborateurs et est présent dans 25 pays. CONTACT DEDALUS FRANCE En savoir plus : SERVICE MARKETING COMMUNICATION www.dedalus-france.fr T. 01 75 60 91 00 Twitter :Dedalus France E. servicepresse@medasys.com LinkedIn :Dedalus-France 4 La Sté Dedalus SA a publié ce contenu, le 30 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le30 septembre 2019 21:42:01 UTC. Document original