Dedalus : Bilan semestriel du contrat de liquidité - rectificatif 0 14/10/2019 | 19:15 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Dedalus : Bilan semestriel du contrat de liquidité Rectificatif au communiqué du 9 juillet 2019 Le Plessis Robinson, le 14 octobre 2019 Conformément à la décision de l’Autorité des marchés financiers n°2018-01 du 2 juillet 2018, DEDALUS FRANCE informe le public du bilan de la mise en œuvre du contrat de liquidité confié à PORTZAMPARC Société de Bourse au titre du 1er semestre 2019 : Moyens disponibles au 30 juin 2019 : 184 615 titres et 36 827,93 €

: titres et Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 138

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 164

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 96 955 titres pour 31 094,70 €

titres pour Volume échangé sur le semestre à la vente : 99 857 titres pour 32 199,91 € Il est rappelé que : Lors du dernier bilan semestriel à la date du 31 décembre 2018 les moyens disponibles étaient de 187 517 titres pour 35 722,72 €

les moyens disponibles étaient de titres pour A la date de signature du contrat de liquidité le 1er janvier 2010, les moyens disponibles étaient de 145 657,06 € comprenant 82 158 titres. DEDALUS FRANCE et PORTZAMPARC ont signé le 20 décembre 2018 un avenant au contrat de liquidité, applicable à compter du 1er janvier 2019, afin de tenir compte des évolutions de la réglementation et en particulier de la décision de l’Autorité des marchés financiers n°2018-01 du 2 juillet 2018.

Données agrégées pour chaque journée de négociation du 1 er semestre 2019 Achats Vente Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR DATE / TOTAL 138 96 955 31 094,70 164 99 857 32 199,91 03/01/2019 - - - 1 500 145,00 04/01/2019 1 1 0,29 - - - 07/01/2019 1 1 0,29 1 1 0,29 08/01/2019 2 1 001 280,29 1 1 0,29 09/01/2019 2 2 000 550,00 3 3 000 870,00 10/01/2019 - - - 3 1 901 597,32 11/01/2019 3 2 001 590,30 1 1 0,30 14/01/2019 1 1 0,29 1 1 0,29 15/01/2019 - - - 1 1 000 290,00 16/01/2019 - - - 1 500 145,00 17/01/2019 - - - 2 1 500 445,00 18/01/2019 1 500 153,00 2 2 000 630,00 21/01/2019 3 2 749 854,70 - - - 22/01/2019 - - - 1 400 120,00 23/01/2019 1 1 000 300,00 1 1 000 310,00 24/01/2019 1 1 000 320,00 2 2 000 650,00 25/01/2019 1 1 0,32 1 1 0,32 28/01/2019 1 1 000 320,00 1 1 000 330,00 29/01/2019 - - - 2 27 8,65 30/01/2019 2 1 001 320,33 1 1 0,33 31/01/2019 2 2 000 610,00 2 2 000 656,00 01/02/2019 1 500 160,00 - - - 04/02/2019 1 6 1,92 - - - 05/02/2019 1 1 0,31 1 1 0,31 06/02/2019 1 1 0,31 1 1 0,31 07/02/2019 3 2 001 610,31 2 1 001 310,31 08/02/2019 1 1 0,31 1 1 0,31 11/02/2019 - - - 2 2 000 611,00 12/02/2019 - - - 1 1 000 305,00 14/02/2019 - - - 2 1 161 358,88 15/02/2019 - - - 1 1 000 300,00 18/02/2019 - - - 2 1 500 455,00 19/02/2019 1 1 0,31 1 1 0,31 20/02/2019 - - - 1 500 150,00 21/02/2019 - - - 2 1 150 355,00 22/02/2019 1 1 0,31 1 1 0,31 25/02/2019 6 5 001 1 525,32 1 1 0,32 26/02/2019 - - - 2 600 178,00 27/02/2019 - - - 2 1 139 337,78 28/02/2019 1 1 0,30 2 8 2,44 01/03/2019 2 251 75,31 1 1 0,31 04/03/2019 - - - 1 1 000 300,00 05/03/2019 - - - 1 1 000 301,00 06/03/2019 - - - 1 882 266,36 07/03/2019 - - - 1 217 66,19 08/03/2019 1 1 0,31 3 2 001 625,31 11/03/2019 1 1 000 310,00 - - - 12/03/2019 2 1 001 305,31 2 1 001 312,31 13/03/2019 1 1 000 305,00 - - - 14/03/2019 - - - 3 3 000 930,00 15/03/2019 2 1 001 310,32 1 1 0,32 18/03/2019 1 80 25,12 1 1 000 315,00 19/03/2019 4 1 322 415,71 1 1 0,32 20/03/2019 1 360 113,04 - - - 21/03/2019 2 1 001 310,31 1 1 0,31 22/03/2019 1 1 000 305,00 1 1 000 307,00 25/03/2019 - - - 3 3 000 918,00 26/03/2019 3 2 300 709,20 1 570 176,70 27/03/2019 1 1 0,31 1 1 0,31 28/03/2019 1 500 156,50 - - - 29/03/2019 2 1 402 435,83 - - - 01/04/2019 2 241 74,71 1 1 0,31 02/04/2019 1 1 0,31 1 1 0,31 03/04/2019 - - - 1 500 153,00 04/04/2019 - - - 2 766 236,26 05/04/2019 1 1 0,31 2 401 126,31 09/04/2019 1 1 0,31 1 1 0,31 10/04/2019 - - - 1 500 154,00 11/04/2019 - - - 1 300 92,40 12/04/2019 1 1 0,31 1 1 0,31 15/04/2019 2 960 292,96 - - - 16/04/2019 - - - 1 1 000 305,00 17/04/2019 1 1 0,31 1 1 0,31 18/04/2019 - - - 2 2 000 606,00 23/04/2019 1 1 0,31 1 1 0,31 24/04/2019 1 1 0,31 1 1 0,31 25/04/2019 1 1 0,31 1 1 0,31 26/04/2019 2 1 183 366,36 2 2 000 625,00 29/04/2019 2 1 001 305,31 3 1 301 400,81 30/04/2019 - - - 2 2 000 611,00 02/05/2019 6 6 000 2 145,00 18 17 315 6 239,30 03/05/2019 11 20 668 6 953,76 3 6 000 2 060,00 06/05/2019 - - - 1 400 132,00 07/05/2019 4 6 001 1 920,33 1 1 0,33 08/05/2019 1 1 0,33 2 11 3,63 09/05/2019 2 11 3,58 2 2 001 670,33 10/05/2019 2 2 001 660,33 1 1 0,33 13/05/2019 3 4 001 1 290,34 3 2 002 660,68 14/05/2019 - - - 2 4 000 1 280,00 15/05/2019 2 2 001 640,32 2 1 501 487,82 16/05/2019 2 338 106,52 1 1 738 564,85 17/05/2019 1 1 0,33 1 1 0,33 20/05/2019 1 1 0,33 1 1 0,33 21/05/2019 1 1 000 320,00 1 1 005 321,60 22/05/2019 1 3 001 945,32 1 1 0,33 23/05/2019 1 1 001 310,31 1 2 001 635,32 24/05/2019 1 1 0,32 1 2 0,65 27/05/2019 1 776 248,32 1 11 3,62 28/05/2019 1 1 001 325,33 1 1 0,33 29/05/2019 1 945 302,40 1 11 3,62 30/05/2019 1 1 0,33 1 1 0,33 31/05/2019 1 1 0,34 1 1 0,34 03/06/2019 1 2 360 770,30 1 20 6,60 04/06/2019 1 491 162,03 1 1 0,33 05/06/2019 1 2 001 640,32 1 20 6,50 06/06/2019 - - - 1 160 51,04 07/06/2019 1 1 0,32 1 1 001 320,32 10/06/2019 1 11 3,56 - - - 11/06/2019 1 2 000 645,00 1 2 000 658,00 13/06/2019 1 1 0,32 1 1 0,32 14/06/2019 1 1 0,32 1 1 0,32 18/06/2019 - - - 1 1 000 316,00 19/06/2019 - - - 1 1 000 316,00 20/06/2019 - - - 1 2 000 645,00 21/06/2019 1 1 0,33 1 1 0,33 24/06/2019 1 1 001 325,33 1 279 92,07 25/06/2019 1 301 97,83 1 1 0,33 26/06/2019 1 1 0,33 1 1 0,33 27/06/2019 1 1 650 536,25 - - - 28/06/2019 1 1 001 320,32 1 1 014 324,58 A PROPOS Dedalus France (anciennement Medasys) est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la biologie, anatomopathologie, génétique et de l’imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d’optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts. Cotée au Compartiment C d’Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Dedalus France emploie

400 collaborateurs et est présente en France, ainsi qu’en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis le 8 mars 2019, Medasys est devenue Dedalus France, membre à part entière d’un Groupe leader européen en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus dont le siège est basé à Florence en Italie compte 1 900 collaborateurs et est présent dans

25 pays. CONTACT DEDALUS FRANCE

SERVICE MARKETING COMMUNICATION

T. 01 75 60 91 00

E. servicepresse@medasys.com En savoir plus :

www.dedalus-france.fr

Twitter : Dedalus France

LinkedIn : Dedalus-France Pièce jointe CP contrat liquidité S1 2019 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur DEDALUS FRANCE 19:15 DEDALUS : Bilan semestriel du contrat de liquidité - rectificatif GL

Données financières (EUR) CA 2019 29,5 M EBIT 2019 1,40 M Résultat net 2019 0,20 M Dette 2019 21,5 M Rendement 2019 - PER 2019 - PER 2020 - VE / CA2019 2,20x VE / CA2020 - Capitalisation 43,3 M Graphique DEDALUS FRANCE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DEDALUS FRANCE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 0,50 € Dernier Cours de Cloture 0,39 € Ecart / Objectif Haut 29,3% Ecart / Objectif Moyen 29,3% Ecart / Objectif Bas 29,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Frédéric Vaillant Chairman-Management Board & CEO Christian Le Dorze Chairman-Supervisory Board Didier Neyrat Chief Operating Officer Frédéric Seillier Director-Finance & Administration Jean-Noël Hayart Technical Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DEDALUS FRANCE 32.76% 48 ORACLE CORPORATION 26.00% 186 742 SAP AG 33.07% 152 576 INTUIT 37.20% 70 238 SERVICENOW, INC. 51.83% 50 677 CONSTELLATION SOFTWARE INC. 53.03% 21 429