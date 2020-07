Dedalus France : propose un dépistage sérologique gratuit à ses salariés et contribue à rassurer, avec ses partenaires, les collaborateurs pour leur retour en agence

"La sérologie Covid-19 nécessite une simple prise de sang : l'analyse est réalisée sur le sérum prélevé pour augmenter fortement sa sensibilité. La technique est fiable et rapide avec une spécificité supérieure ou égale à 98% et une sensibilité supérieure à 90 % conformément au cahier des charges de la HAS et même proche de 95% au-delà de 3 à 4 semaines d'évolution" précise le Dr Pierre Zachary, Biologiste spécialisé en Virologie, (Laboratoire CAB, BIOGROUP et attaché des Hôpitaux de Strasbourg).

C'est donc tout naturellement vers l'un de ses clients et partenaire depuis plus de 20 ans, BIOGROUP, deuxième groupe de biologie médicale en France et premier groupe indépendant, que Dedalus a choisi d'adresser les collaborateurs qui souhaitent se faire tester.

A propos de DEDALUS

Dedalus France (anciennement Medasys) est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la biologie, anatomopathologie, génétique et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts. Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique DEDAL- code ISIN FR 0000052623), Dedalus France emploie 540 collaborateurs et est présente en France, ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon. Depuis le 8 mars 2019, Medasys est devenue Dedalus France, membre à part entière d'un Groupe leader européen en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus dont le siège est basé à Florence, en Italie, compte 3500 collaborateurs et est présent dans 30 pays.

A propos de BIOGROUP

Acteur majeur de la biologie médicale française, BIOGROUP est un regroupement de laboratoires d'analyses médicales détenu exclusivement par des biologistes médicaux, pharmaciens ou médecins, en exercice au sein de ses laboratoires. Créé en 1998 par le Docteur Stéphane Eimer, BIOGROUP est aujourd'hui le deuxième groupe de biologie médicale en France et le premier groupe indépendant. Le groupe est constitué de plus de 600 sites de biologie médicale situés en Ile-de-France, en Picardie, dans le Grand Est (Alsace, Lorraine, Franche Comté et Bourgogne), en Rhône-Alpes,Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse et dans le Limousin. Il se spécialise dans les analyses de routine ainsi que dans les analyses de spécialité (biologie moléculaire, allergie, auto-immunité, ...) En pleine évolution, BIOGROUP a pour objectif d'être un laboratoire de biologie français incontournable au service de votre santé sur l'ensemble du territoire national.

A propos de PAVILLON PREVOYANCE

Pavillon Prévoyance, acteur mutualiste regroupe 70 000 adhérents, plus de 100 000 personnes protégées et emploie près de 100 personnes en Gironde (33). Organisme à but non lucratif, Pavillon Prévoyance est une union de mutuelles soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité et immatriculée au Siren n° 442 978 086. Elle est membre de la Mutualité Française, premier mouvement social français qui protège près de 38 millions de personnes. Né en 1921, Pavillon Prévoyance a su s'adapter aux nombreuses évolutions du secteur santé français tout en exerçant sa mission : la protection de la personne dans le respect des valeurs, de l'éthique mutualiste et dans le sens de l'innovation sociale. Fort de ses femmes et hommes, de ses capacités et de ses technologies, Pavillon Prévoyance a consolidé son positionnement pour devenir l'une des premières entités mutualistes en France. Elle est aujourd'hui reconnue comme un acteur incontournable du domaine de la protection sociale. 9 agences de proximité en Gironde et Charente, 3 sites Internet, des services comme la téléconsultation MesDocteurs, les réseaux des soins Pavillon de la Mutualité et Itelis inclus dans toutes les garanties santé, l'e-service (Espace adhérent privatif et sécurisé) pour tout faire en ligne, le tiers payant dans toute la France…

CONTACT