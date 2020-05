Dedalus : changement de mode de participation à l'Assemblée Générale Mixte annuelle qui se tiendra à huis clos

Dedalus France : changement de mode de participation à l’Assemblée Générale Mixte annuelle qui se tiendra à huis clos

Le Plessis Robinson, 31 mai 2020, Dedalus France, partenaire clé des établissements de santé dans les domaines de l’échange et du partage de données, du dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (laboratoire, imagerie, pharmacie, oncologie), annonce que l’Assemblée Générale Mixte annuelle de la société Dedalus France se tiendra le 25 juin 2020 à 10 heures au siège social à huis clos hors la présence de ses actionnaires.

Compte tenu de la situation exceptionnelle de pandémie de coronavirus, des restrictions liées aux rassemblements et aux déplacements imposées par la règlementation et en raison notamment de l’impossibilité de réunir au siège social l’ensemble des actionnaires dans des conditions permettant de respecter les mesures de distanciation sociales prévues à l’article 1 du décret n°2020-548 du 11 mai 2020, le Conseil d’administration de la Société en date du

27 mai 2020, contrairement à ce qui avait été annoncé dans l’avis de réunion publié au BALO n°61 du 20 mai 2020, a décidé que l’Assemblée Générale Mixte annuelle du 25 juin 2020 se tiendra à 10 heures au siège social de la Société à huis clos, c’est-à-dire sans que les actionnaires (et les autres personnes ayant le droit d'y assister) ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, conformément à l’article 4 de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

Le Conseil d’administration de la société a également décidé que l’Assemblée Générale Mixte annuelle du 25 juin 2020 sera présidée par Monsieur Frédéric Vaillant, Directeur Général de Dedalus France. Les scrutateurs seront Monsieur Olivier Delhaye et Madame Nathalie Bruneau, actionnaires de la société. Le secrétaire sera Monsieur Frédéric Seillier.

L’avis de convocation qui sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et dans un journal d’annonces légales du 10 juin 2020 apportera toutes les informations utiles sur le déroulement de l’Assemblée Générale du 25 juin 2020 et les modalités de participation des actionnaires.

L’Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2020 ne sera pas retransmise (en direct ou ultérieurement) sur le site internet de la Société. En conséquence, la Société attire l’attention des actionnaires sur le fait :

Que le vote à distance en séance ne sera pas possible et qu’ils ne pourront voter que préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale via le formulaire de vote par correspondance ou en donnant procuration à un tiers ou au Président de l’Assemblée Générale ;

Qu’aucune question ne pourra être posée pendant l’Assemblée Générale et

Qu’aucune résolution nouvelle ne pourra être inscrite à l’ordre du jour pendant l’Assemblée Générale.

La Société sera particulièrement attentive au respect des droits des actionnaires et veillera à la qualité du dialogue actionnarial notamment via le vote par correspondance et la procédure des questions écrites qui devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : servicepresse@medasys.com .

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée Générale annuelle seront mis en ligne sur le site internet de la société www.dedalus-france.fr rubrique « Assemblées Générales » dès le 4 juin 2020.

Les modalités de participation à l’Assemblée Générale pourront évoluer en fonction des impératifs sanitaires et des éventuels dispositifs législatifs d’urgence qui pourraient être adoptés à cet égard. Les actionnaires sont ainsi invités à consulter régulièrement la rubrique « Assemblées Générales » sur le site internet de la Société.

A PROPOS

Dedalus France (anciennement Medasys) est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la biologie, anatomopathologie, génétique et de l’imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d’optimiser et de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.

Cotée au Compartiment C d’Euronext Paris (mnémonique DEDAL - code ISIN FR 0000052623), Dedalus France emploie

Depuis le 8 mars 2019, Medasys est devenue Dedalus France, membre à part entière d'un Groupe leader européen en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus dont le siège est basé à Florence en Italie compte 1 900 collaborateurs et est présent dans 25 pays.

