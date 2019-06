Deere : Jefferies relève sa recommandation

24/06/2019 | 14:20

Jefferies relève sa recommandation sur Deere de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 150 à 190 dollars, 'après cinq années de fondamentaux déprimés pour le secteur agricole au sens large'.



'Un équilibre offre-demande global en cultures resserré et une dynamique positive des revenus nets des agriculteurs soutiennent une croissance à deux chiffres des grands équipements vers 2020', explique le broker.



En conséquence, Jefferies remonte ses prévisions de revenus et de marges pour Deere, et prévoit désormais un BPA de 12 dollars pour l'exercice 2020 (contre 11,25 dollars en estimation précédente), dépassant ainsi le consensus qui est de 11,65 dollars.



