DEERE : & CO dévoile des résultats contrastés au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deere & Co, fabricant des véhicules agricoles de marque John Deere, affiche un bénéfice net de 910,3 millions de dollars au titre du troisième trimestre clos fin juillet, en croissance de 42%. Il a représenté 2,78 dollars par action. En données ajustées, il ressort à 2,59 dollars. Son chiffre d'affaires a progressé, lui, de 32% pour atteindre 10,3 milliards. Le consensus était de 2,75 dollars par action et 9,21milliards.En termes de perspectives, Deere & Co a confirmé ses objectifs. Sur l'ensemble de son exercice, il vise un chiffre d'affaires de 2,36 milliards de dollars, en croissance de 26%, et un bénéfice net ajusté de 3,1 milliards.