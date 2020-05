DEERE & CO : les profits trimestriels baissent moins que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le spécialiste des équipements agricoles et de chantier Deere & Co est attendu en forte hausse à Wall Street à la faveur de ses résultats. Au deuxième trimestre, clos début mai, le groupe a affiché un profit de 665,8 millions de dollars, ou 2,11 dollar par titre contre 1,135 milliard de dollars, soit 3,52 dollars par action un an plus tôt. Le bénéfice de ce trimestre excède largement le consensus FactSet de 1,69 dollar par action. Il n’était cependant pas clair s’il était directement comparable au bénéfice par action de la société.Ses ventes ont, elles, reculé de 18% à 9,25 milliards de dollars alors que le marché visait 9 milliards.L'activité d'équipements a connu une chute de 20% de ses revenus à 8,22 milliards de dollars.