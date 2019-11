Deere : BPA en ligne avec les attentes au 4e trimestre

27/11/2019 | 13:25

John Deere fait état d'un bénéfice net ajusté en baisse de 9% à 681 millions de dollars au titre de son quatrième trimestre 2018-19, soit 2,14 dollars par action, un BPA conforme à l'estimation moyenne des analystes.



Le fabricant de machines agricoles et de construction a vu son chiffre d'affaires augmenter de 5% à 9,9 milliards, dont des revenus des activités d'équipement en progression de 4% à 8,7 milliards, soutenus en particulier par les ventes en construction et travaux forestiers.



Le groupe de Moline (Illinois) a ainsi réalisé un bénéfice net proche de 3,2 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, conformément à son dernier objectif, et table sur une fourchette cible allant de 2,7 à 3,1 milliards pour 2019-20.



