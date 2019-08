Deere : John May est nommé directeur général

30/08/2019 | 12:41

Deere a annoncé la nomination de John May au poste de directeur général, devenant ainsi le dixième directeur général sur les 182 années d'existence du groupe.



John May, qui est actuellement directeur de l'exploitation, succédera à Samuel Allen, qui restera président du conseil d'administration.



John May, âgé de 50 ans, a rejoint Deere en 1997. Au cours de sa carrière, il a dirigé les opérations du groupe en Chine et a occupé le poste de directeur de l'usine d'Iowa aux Etats Unis.



