Deere : le bénéfice trimestriel en hausse

21/11/2018 | 16:33

Deere & Company a fait état ce jour d'un bénéfice trimestriel en hausse de 54%, grâce à de solides ventes de ses machines agricoles en Amérique et de ses équipements de construction.



La société basée à Moline, dans l'Illinois, a en effet annoncé un bénéfice net de 784,8 millions de dollars au deuxième trimestre, soit 2,42 dollars par action, contre 510,3 millions de dollars, ou 1,57 dollar par action, un an plus tôt. Et ce malgré des coûts de matières premières en hausse.



Les ventes ont pour leur part augmenté de 18%, portées à 8,3 milliards de dollars.



Pour l'exercice 2019, le groupe indique que ses ventes et revenus nets devraient augmenter d'environ 7%, avec un bénéfice net d'environ 3,6 milliards de dollars.





