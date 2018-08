Deere : manque le consensus au 3e trimestre

17/08/2018 | 13:28

John Deere fait état d'un bénéfice net en progression de 42% à 910 millions de dollars sur son troisième trimestre 2017-18, soit 2,78 dollars par action. En données ajustées toutefois, le BPA ressort à 2,59 dollars, manquant de quinze cents le consensus.



Les revenus du fabricant d'équipements agricoles et de construction ont augmenté de 32% à 10,3 milliards de dollars, 'profitant de conditions de marché favorables et d'une réponse positive à sa gamme de produits avancés'.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe de Moline (Illinois) déclare anticiper un bénéfice net d'environ 2,36 milliards de dollars (3,1 milliards en données ajustées) pour une augmentation de ses revenus de l'ordre de 26%.



